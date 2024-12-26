Самая теплая праздничная ночь. Какая погода будет в Краснодаре на Новый год?

В Краснодаре метеорологи обещают самую теплую погоду среди мегаполисов — 4 °С и без дождя. 1-6 января воздух прогреется до 8-10 °С, но к Рождеству охладится до 2°С. В течение всех праздников осадки не ожидаются.

В Ростове-на-Дону в Новый год будет 2 °С и тоже без дождя и снега. 1-6 января температура воздуха ожидается на уровне 3-6°С. В рождественскую ночь жителей и гостей города ждет похолодание до -7 °С. Практически все праздничные дни небо будет ясным или с переменной облачностью.

Также метеорологи проанализировали статистику за последние 30 лет и выяснили, что самая теплая зима была в Краснодаре в 1995 году — 11,4 °С . При этом кубанская столица оказалась рекордсменом и по самым сильным снегопадам в праздник. В ночь на 1 января 2002 года выпало 11,1 мм осадков.

На втором месте Ростов-на-Дону. Там в ночь на 1 января 2003 года выпало 9,7 мм снега.