Самая теплая праздничная ночь. Какая погода будет в Краснодаре на Новый год?

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Alexander S, unslpash.com
    © Фото Alexander S, unslpash.com

Метеорологи рассказали, какой будет новогодняя ночь в Краснодаре

26 декабря сервис «Яндекс Погода» поделился прогнозом на новогоднюю ночь в России. 

В Краснодаре метеорологи обещают самую теплую погоду среди мегаполисов — 4 °С и без дождя. 1-6 января воздух прогреется до 8-10 °С, но к Рождеству охладится до 2°С. В течение всех праздников осадки не ожидаются.

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В Ростове-на-Дону в Новый год будет 2 °С и тоже без дождя и снега. 1-6 января температура воздуха ожидается на уровне 3-6°С. В рождественскую ночь жителей и гостей города ждет похолодание до -7 °С. Практически все праздничные дни небо будет ясным или с переменной облачностью.

Также метеорологи проанализировали статистику за последние 30 лет и выяснили, что самая теплая зима была в Краснодаре в 1995 году — 11,4 °С . При этом кубанская столица оказалась рекордсменом и по самым сильным снегопадам в праздник. В ночь на 1 января 2002 года выпало 11,1 мм осадков.

На втором месте Ростов-на-Дону. Там в ночь на 1 января 2003 года выпало 9,7 мм снега.

Как писали Юга.ру, балканский циклон принесет в Краснодарский край мощный шторм.

Краснодар Новый год Погода Праздники Ростов-на-Дону

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