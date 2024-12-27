Неотразимый Новый год: советы по созданию образа от Авито Услуг

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пользователя stockking с сайта freepik.com
    © Фото пользователя stockking с сайта freepik.com

Эксперт Авито Услуг из Новороссийска рассказала, как россиянкам создать эффектный новогодний образ

По данным Авито Услуг, за 2024 год спрос на услуги мастеров по бровям и ресницам вырос на 17%, на парикмахеров — на 12%. Также российские женщины стали активнее обращаться к визажистам. Спрос на их услуги увеличился на 8%.

Читайте также:

Визажист Авито Услуг Маргарита Ежова из Новороссийска дала рекомендации по созданию образа в новогоднюю ночь:

  • Накануне выспаться, не есть на ночь острое, соленое, чтобы не появились отеки. Если все-таки появились, использовать специальные патчи или сделать компрессы из пакетиков с черным или зеленым чаем на несколько минут — они помогут снять усталость с глаз.
  • В качестве экспресс-ухода нанести на лицо маску по типу кожи, предварительно сделав мягкий скраб или пилинг. Такая комбинация поможет выровнять цвет лица и позволит тональному средству распределиться более равномерно.
  • Не забыть про румяна, они помогут создать отдохнувший вид. Румяна с розовым и розово-персиковым подтоном визуально омолаживают лицо.
  • Важно учитывать сочетание румян и помады. Они должны быть одной цветовой гаммы, но не идентичными. Если подходящих румян нет под рукой, то можно использовать помаду. Ее необходимо нанести точечно в область скул и хорошо растушевать. Лучше всего для этого подойдут матовые и кремовые текстуры.
  • Для создания стойкой укладки нужно помыть голову минимум за 3 часа без использования масок и кондиционера — они утяжеляют волосы. Затем  просушить волосы феном с термозащитным средством и приступить к укладке. После закручивания локонов дать им остыть и зафиксировать лаком. 

Как писали Юга.ру, Авито готовит новый сервис для поиска временной работы.

Авито Краснодар Новороссийск Новый год Рождество сфера услуг

Новости

Спасенный из разорившегося сафари-парка медведь Винни переехал в Кавказский заповедник
В Абхазии продлили запрет на майнинг. Как долго будут действовать ограничения?
В Краснодаре 27 декабря отключат свет. В списке снова много улиц
В Краснодаре пройдет бесплатный предновогодний забег. Где и когда?
Вышел трейлер фильма «Буратино» по мотивам сказки Толстого
Пристанище душ предков. В Краснодаре откроется выставка «Березовые»

Лента новостей

Салатная экономия
Вчера, 10:00 Реклама
Салатная экономия
Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»
«Море снова и снова выплевывает черную жижу»
25 декабря, 18:25
«Море снова и снова выплевывает черную жижу»
Что происходит на побережье Краснодарского края спустя десять дней после крушения танкеров и разлива нефти
Школа, до свидания?
25 декабря, 15:00
Школа, до свидания?
Как устроено семейное образование в Краснодаре

Реклама на сайте