Неотразимый Новый год: советы по созданию образа от Авито Услуг
Эксперт Авито Услуг из Новороссийска рассказала, как россиянкам создать эффектный новогодний образ
По данным Авито Услуг, за 2024 год спрос на услуги мастеров по бровям и ресницам вырос на 17%, на парикмахеров — на 12%. Также российские женщины стали активнее обращаться к визажистам. Спрос на их услуги увеличился на 8%.
Визажист Авито Услуг Маргарита Ежова из Новороссийска дала рекомендации по созданию образа в новогоднюю ночь:
- Накануне выспаться, не есть на ночь острое, соленое, чтобы не появились отеки. Если все-таки появились, использовать специальные патчи или сделать компрессы из пакетиков с черным или зеленым чаем на несколько минут — они помогут снять усталость с глаз.
- В качестве экспресс-ухода нанести на лицо маску по типу кожи, предварительно сделав мягкий скраб или пилинг. Такая комбинация поможет выровнять цвет лица и позволит тональному средству распределиться более равномерно.
- Не забыть про румяна, они помогут создать отдохнувший вид. Румяна с розовым и розово-персиковым подтоном визуально омолаживают лицо.
- Важно учитывать сочетание румян и помады. Они должны быть одной цветовой гаммы, но не идентичными. Если подходящих румян нет под рукой, то можно использовать помаду. Ее необходимо нанести точечно в область скул и хорошо растушевать. Лучше всего для этого подойдут матовые и кремовые текстуры.
- Для создания стойкой укладки нужно помыть голову минимум за 3 часа без использования масок и кондиционера — они утяжеляют волосы. Затем просушить волосы феном с термозащитным средством и приступить к укладке. После закручивания локонов дать им остыть и зафиксировать лаком.
Как писали Юга.ру, Авито готовит новый сервис для поиска временной работы.
Вчера, 10:00 РекламаСалатная экономия
Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»
25 декабря, 18:25«Море снова и снова выплевывает черную жижу»
Что происходит на побережье Краснодарского края спустя десять дней после крушения танкеров и разлива нефти