Стало известно, где и когда в Краснодаре откроют предновогодние ярмарки

В Краснодаре последние в 2024 году ярмарки выходного дня перенесли на 29 и 30 декабря

Администрация Краснодара сообщила, что ярмарки выходного дня в городе пройдут 29 и 30 декабря (воскресенье и понедельник). Это связано с тем, что суббота, 28 декабря, стала рабочим днем.

«Благодаря изменению дат проведения ярмарок краснодарцы смогут без спешки приобрести к новогоднему столу кубанские разносолы, сыры, рыбные и мясные деликатесы, сладости, овощи и фрукты», — считают в мэрии.