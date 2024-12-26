Стало известно, где и когда в Краснодаре откроют предновогодние ярмарки
В Краснодаре последние в 2024 году ярмарки выходного дня перенесли на 29 и 30 декабря
Администрация Краснодара сообщила, что ярмарки выходного дня в городе пройдут 29 и 30 декабря (воскресенье и понедельник). Это связано с тем, что суббота, 28 декабря, стала рабочим днем.
«Благодаря изменению дат проведения ярмарок краснодарцы смогут без спешки приобрести к новогоднему столу кубанские разносолы, сыры, рыбные и мясные деликатесы, сладости, овощи и фрукты», — считают в мэрии.
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Ярмарки будут работать по следующим адресам:
- улица Красноармейская, 106/1;
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улица Уральская, 170/7;
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улица Бершанской, 216/1;
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улица Яцкова, 11;
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улица Ишунина, 7/1;
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улица Бургасская,31/1;
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улица Дзержинского, 213;
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улица Каляева, 198;
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улица Одесская, 48;
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улица Восточно-Кругликовская, 26;
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проспект Чекистов, 7/3 и 9/1.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на Пушкинской площади ежедневно с 10:00 до 23:00 работает Рождественская ярмарка. Можно купить елку, украшения, сувениры, игрушки, открытки и фермерские продукты.
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