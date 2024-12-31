Нуреев, Лазарев, Петров. В Краснодаре в январе пройдут «Волшебные вечера»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре в январе продолжат показывать постановки всемирно известных театров и работы кинематографистов (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».

На широком экране в январе покажут балеты, спектакли, оперы и документальное кино. Узнать подробности можно на сайте.

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Расписание кинопоказов:

  • 5 января — балет «Нуреев: Щелкунчик» (6+), Венская государственная опера (Австрия), рождественская постановка хореографа Рудольфа Нуреева;
  • 8 января — спектакль  «Таланты и покойники» (16+), Московский драматический театр имени Пушкина, Сергей Лазарев в ярком фарсе по единственной пьесе Марка Твена;
  • 12 января — опера «Свадьба Фигаро» (18+), Венская государственная опера (Австрия), постановка Барри Коски;
  • 19 января — балет «Зефир» (12+), труппа Käfig (Франция), хореограф Мурад Мерзуки;
  • 22 января — документальный фильм «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства» (16+) о жизни и творчестве знаменитого художника;
  • 29 января — спектакль «Вишнёвый сад» (16+), Московский драматический театр имени Пушкина, в главных ролях Виктория Исакова и Александр Петров.

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