Нуреев, Лазарев, Петров. В Краснодаре в январе пройдут «Волшебные вечера»
В Краснодаре в январе продолжат показывать постановки всемирно известных театров и работы кинематографистов (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».
На широком экране в январе покажут балеты, спектакли, оперы и документальное кино. Узнать подробности можно на сайте.
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Расписание кинопоказов:
- 5 января — балет «Нуреев: Щелкунчик» (6+), Венская государственная опера (Австрия), рождественская постановка хореографа Рудольфа Нуреева;
- 8 января — спектакль «Таланты и покойники» (16+), Московский драматический театр имени Пушкина, Сергей Лазарев в ярком фарсе по единственной пьесе Марка Твена;
- 12 января — опера «Свадьба Фигаро» (18+), Венская государственная опера (Австрия), постановка Барри Коски;
- 19 января — балет «Зефир» (12+), труппа Käfig (Франция), хореограф Мурад Мерзуки;
- 22 января — документальный фильм «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства» (16+) о жизни и творчестве знаменитого художника;
- 29 января — спектакль «Вишнёвый сад» (16+), Московский драматический театр имени Пушкина, в главных ролях Виктория Исакова и Александр Петров.
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