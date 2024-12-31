Нуреев, Лазарев, Петров. В Краснодаре в январе пройдут «Волшебные вечера»

В Краснодаре в январе продолжат показывать постановки всемирно известных театров и работы кинематографистов (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На широком экране в январе покажут балеты, спектакли, оперы и документальное кино. Узнать подробности можно на сайте.

Расписание кинопоказов: 5 января — балет «Нуреев: Щелкунчик» (6+), Венская государственная опера (Австрия), рождественская постановка хореографа Рудольфа Нуреева;

8 января — спектакль «Таланты и покойники» (16+), Московский драматический театр имени Пушкина, Сергей Лазарев в ярком фарсе по единственной пьесе Марка Твена;

12 января — опера «Свадьба Фигаро» (18+), Венская государственная опера (Австрия), постановка Барри Коски;

19 января — балет «Зефир» (12+), труппа Käfig (Франция), хореограф Мурад Мерзуки;

22 января — документальный фильм «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства» (16+) о жизни и творчестве знаменитого художника;

29 января — спектакль «Вишнёвый сад» (16+), Московский драматический театр имени Пушкина, в главных ролях Виктория Исакова и Александр Петров.