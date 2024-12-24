На побережье Дагестана массовый выброс тюленей. Ученые нашли 400 мертвых особей

Научная группа исследовала остров Малый Жемчужный и акваторию Среднего Каспия. Экспедиция подтвердила опасения ученых о беспрецедентном снижении численности каспийского тюленя.

23 декабря фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» сообщил , что завершил совместную с Дагестанским государственным университетом (ДГУ) экспедицию по изучению и сохранению популяции каспийских тюленей. Ученые обнаружили на побережье Каспийского моря 400 туш этих животных.

По словам пресс-службы фонда, специалисты собираются инициировать вопрос о включении данного вида в национальный проект «Экологическое благополучие» как редкого. Ученые призывают принять меры по сохранению вида и выделить деньги на них.

Как пишет телеграм-канал «Экодиктатура», основная версия резкого снижения численности каспийских тюленей — распространение вируса птичьего гриппа. Усугубляет ситуацию обмеление Каспийского моря.

Каспийская нерпа — это самый маленький тюлень в мире, эндемик и индикатор состояния каспийской экосистемы. Животное занесено в Красную книгу РФ и всех прикаспийских стран.

Как писали Юга.ру, 23 декабря центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что в Краснодарском крае обнаружили 11 мертвых китообразных.