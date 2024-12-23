В Ставрополе открыли новый терминал аэропорта

Ставропольский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала аэропорта Ставрополя https://t.me/flystw/639
    © Скриншот из телеграм-канала аэропорта Ставрополя https://t.me/flystw/639

В Ставрополе заработал новый терминал внутренних линий аэропорта

22 декабря пресс-служба аэропорта Ставрополя сообщила об открытии нового терминала. Он будет принимать внутренние рейсы.

В двухэтажном здании нового аэровокзала разместили два телетрапа и 13 стоек регистрации.

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Вместе с терминалом в эксплуатацию сдали привокзальную площадь с парковкой на 230 машиномест.

Напомним, что новый терминал аэропорта Ставрополя изначально планировали открыть осенью 2024 года. Его площадь составляет около 6 тыс. кв. метров. Терминал должен обеспечить увеличение пассажиропотока до миллиона человек в год.

Старый терминал аэропорта хотят переоборудовать для международных перелетов.

Как писали Юга.ру, в январе 2025 года планируют открыть новый терминал аэропорта Минеральных Вод.

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