В Ставрополе открыли новый терминал аэропорта

22 декабря пресс-служба аэропорта Ставрополя сообщила об открытии нового терминала. Он будет принимать внутренние рейсы. В двухэтажном здании нового аэровокзала разместили два телетрапа и 13 стоек регистрации.

Вместе с терминалом в эксплуатацию сдали привокзальную площадь с парковкой на 230 машиномест.



Напомним, что новый терминал аэропорта Ставрополя изначально планировали открыть осенью 2024 года. Его площадь составляет около 6 тыс. кв. метров. Терминал должен обеспечить увеличение пассажиропотока до миллиона человек в год.

Старый терминал аэропорта хотят переоборудовать для международных перелетов.