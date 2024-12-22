Баскетбольный «Локо» нанес поражение чемпиону

Краснодарский край

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  • «Локомотив-Кубань» играет с ЦСКА 22 декабря 2024 г. © Федор Обмайкин для Юга.ру
    «Локомотив-Кубань» играет с ЦСКА 22 декабря 2024 г. © Федор Обмайкин для Юга.ру

«Локомотив-Кубань» 22 декабря обыграл на своей площадке московский ЦСКА со счетом 69:65

ЦСКА с первых секунд матча напомнил, кто является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ, а также лидером нынешнего сезона. Московская команда быстро повела 12:0. «Локомотив-Кубань» понемногу выровнял игру и во второй четверти продемонстрировал уверенную защиту, повзолив сопернику набрать всего 9 очков за 10 минут — 33:35 в пользу ЦСКА к большому перерыву.

После возобновления игры московская команда попыталась еще раз совершить рывок, но согла оторваться только на 7 очков, после чего «Локомотив-Кубань» догнал соперника и вышел вперед. Решающим попаданием стал трехочковый в исполнении Антониуса Кливленда на последней минуте. Американский защитник «Локо» в итоге стал самым результативным игроком матча — 18 очков и 7 подборов.

Это всего лишь третье поражение ЦСКА в 21 матче сезона. У «Локомотива-Кубань» 16 побед и пять проигрышей — краснодарский клуб делит 3-4 места в таблице с казанским УНИКСом. Следующий матч «Локо» проведет 26 декабря на своей арене против «Пари Нижий Новгород».

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Баскетбольный «Локо» нанес поражение чемпиону
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