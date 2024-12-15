В горах Сочи откроют школу беговых лыж и биатлона

13 декабря пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что на олимпийском стадионе «Лаура» откроют школу беговых лыж и биатлона. Ранее там тренировались профессиональные спортсмены.

Помимо занятий, на стадионе запланировали ежемесячные бесплатные мастер-классы и любительские соревнования.



Также в Сочи начала работать горнолыжная школа Riders School. В ней могут тренироваться взрослые и дети от 3 лет. Предусмотрены индивидуальные, групповые, семейные занятия и пятидневный лагерь для горнолыжников и сноубордистов.



Помимо этого, в этом году на склоне «Альпика» откроют новый спортивный и детский дневные клубы.

В администрации курорта отметили, что в горном кластере Сочи в зимнем сезоне 2024/2025 будут работать 125 горнолыжных трасс протяженностью 174 километра и 64 подъемника.