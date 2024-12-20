В 2025 году в Краснодарском крае введут новый упрощенный налоговый режим для предпринимателей

Краснодарский край

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  • © Фото katemangostar, ru.freepik.com
    © Фото katemangostar, ru.freepik.com

С 1 января 2025 года на территории Краснодарского края заработает специальный налоговый режим «АвтоУСН»

Как сообщила администрация Краснодара, в регионе приняли закон о введении специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Он подходит организациям и предпринимателям с годовым доходом до 60 млн рублей и не более чем пятью работниками.

Предприниматели на «АвтоУСН» будут сдавать меньше отчетности. Например, не понадобится налоговая декларация — налог рассчитывается автоматически на основе информации из онлайн-кассы и банка, а также, в редких случаях, данных о доходах из личного кабинета «АвтоУСН». Также новый режим освобождает бизнес от уплатиты страховых взносов, кроме отчислений на травматизм.

За деньги — Фемида:

При «АвтоУСН» можно выбрать один из двух объектов налогообложения:

  • «доходы» со ставкой 8%;
  • «доходы минус расходы» со ставкой 20%.

Налоговый период — месяц.

Для перехода на новый налоговый режим нужно подать уведомление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или в специальном кабинете банка-партнера.

Действующие предприниматели и организации могут перейти на «АвтоУСН» с нового года, но уведомление об этом необходимо направить до 31 декабря. При открытии бизнеса впервые подать уведомление нужно в течение 30 дней после регистрации.

Всю деятельность можно вести через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте налоговой службы или через специальные кабинеты банков-партнеров. Перечень уполномоченных банков размещен на сайте ФНС в разделе «АвтоУСН».

Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодарском крае введут упрощенный порядок рассмотрения жалоб налогоплательщиков.

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