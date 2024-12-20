В центре Краснодара с 20 декабря на протяжении недели будут отключать светофоры

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Департамент транспорта Краснодара опубликовал график отключения светофоров

20 декабря департамент транспорта Краснодара сообщил, что в центре города всю неделю будут отключать светофоры. Это нужно, чтобы отремонтировать сигнальные столбы.

Читайте также:

График отключений светофоров:

20 декабря

  • пересечение улиц Буденного и Янковского;
  • пересечение улиц Октябрьской и Буденного;
  • пересечение улиц Рашпилевской и Гимназической;
  • пересечение улиц Бабушкина и Котовского.

21 декабря

  • пересечение улиц Буденного и Янковского;
  • пересечение улиц Рашпилевской и Гимназической;
  • пересечение улиц Бабушкина и Котовского.

22 декабря

  • пересечение улиц Буденного и Янковского;
  • пересечение улиц Рашпилевской и Гимназической;
  • пересечение улиц Гоголя и Суворова.

23 декабря

  • пересечение улиц Гоголя и Суворова;
  • пересечение улиц Рашпилевской и Гимназической;
  • пересечение улиц Рашпилевской и Ленина;
  • пересечение улиц Промышленной и Янковского.

24 декабря

  • пересечение улиц Промышленной и Базовской;
  • пересечение улиц Рашпилевской и Ленина;
  • пересечение улиц Гоголя и Суворова.

25 декабря

  • пересечение улиц Рашпилевской и Ленина;
  • пересечение улиц Гоголя и Суворова.

26 декабря

  • пересечение улиц Рашпилевской и Ленина;
  • пересечение улиц Гоголя и Суворова.

Как писали Юга.ру, в Музыкальном микрорайоне Краснодара к концу 2025 года обновят улицу Есенина — от Солнечной до Гомельской. Также реконструкция охватит участки улиц Кухаренко и Шолохова.

Автомобили Город Дороги Инфраструктура Краснодар Транспорт

Новости

Кусудама и хагоита. В Японском саду Краснодара научат делать украшения для дома
В Краснодарском крае предпоследние выходные этого года будут дождливыми и туманными
В Черном море повторные выбросы мазута. Часть нефтепродуктов дошла до заповедника «Большой Утриш» в Анапе
Эколог, волонтеры и жители Анапы рассказали, с какими проблемами столкнулись при ликвидации разлива нефти в Черном море
В 2025 году в Краснодарском крае введут новый упрощенный налоговый режим для предпринимателей
Жители Краснодарского края смогут жаловаться на цену поездки на такси

Лента новостей

Проезд по карману
Сегодня, 17:00
Проезд по карману
Как и почему за 20 лет тарифы на общественный транспорт в Краснодаре выросли в 12,5 раз
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 17:00
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
Жители Краснодарского края смогут жаловаться на цену поездки на такси
Сегодня, 15:33
Жители Краснодарского края смогут жаловаться на цену поездки на такси

Реклама на сайте