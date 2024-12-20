В центре Краснодара с 20 декабря на протяжении недели будут отключать светофоры
Департамент транспорта Краснодара опубликовал график отключения светофоров
20 декабря департамент транспорта Краснодара сообщил, что в центре города всю неделю будут отключать светофоры. Это нужно, чтобы отремонтировать сигнальные столбы.
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График отключений светофоров:
20 декабря
- пересечение улиц Буденного и Янковского;
- пересечение улиц Октябрьской и Буденного;
- пересечение улиц Рашпилевской и Гимназической;
- пересечение улиц Бабушкина и Котовского.
21 декабря
- пересечение улиц Буденного и Янковского;
- пересечение улиц Рашпилевской и Гимназической;
- пересечение улиц Бабушкина и Котовского.
22 декабря
- пересечение улиц Буденного и Янковского;
- пересечение улиц Рашпилевской и Гимназической;
- пересечение улиц Гоголя и Суворова.
23 декабря
- пересечение улиц Гоголя и Суворова;
- пересечение улиц Рашпилевской и Гимназической;
- пересечение улиц Рашпилевской и Ленина;
- пересечение улиц Промышленной и Янковского.
24 декабря
- пересечение улиц Промышленной и Базовской;
- пересечение улиц Рашпилевской и Ленина;
- пересечение улиц Гоголя и Суворова.
25 декабря
- пересечение улиц Рашпилевской и Ленина;
- пересечение улиц Гоголя и Суворова.
26 декабря
- пересечение улиц Рашпилевской и Ленина;
- пересечение улиц Гоголя и Суворова.
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