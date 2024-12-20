В Краснодаре вновь пройдет маркет краснодарских брендов «Локаллист». Что там можно будет купить и о чем послушать
Фестиваль локальной культуры в Краснодаре представил подробную программу на два дня (6+)
21 и 22 декабря в Краснодаре снова пройдет большой маркет краснодарских брендов «Локаллист».
Посетителей ждет большой маркет краснодарских брендов. Больше 30 производителей представят свои изделия: одежду и аксессуары, бижутерию, детские товары и игрушки, елочные украшения, свечи, натуральную косметику, декор для дома, посуду и керамические изделия, открытки и многое другое.
На фестивале пройдет благотворительная распродажа книг. Средства от продажи отправят в приют для бездомных животных «Краснодог» и центр спасения диких животных.
Запланирована культурная программа и квартирник от проекта «Слушай Краснодар». Будет и детская территория с мастер-классами.
Расписание лекций 21 декабря:
- 12:00 — «Интересы наших детей. Как увлечение играми и гаджетами направить в правильное русло и получить максимальную пользу»;
- 13:00 — «Папа супергерой»;
- 14:00 — «Когнитивная грамотность: вперёд назад в будущее!»
Кроме того, посетители смогут участвовать в акции «Тайный Дед Мороз». Нужно принести с собой подарок и в обмен получить сюрприз от предыдущего гостя.
Фестиваль пройдет в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 в «Одном театре» по улице Коммунаров, 268.
Как писали Юга.ру, краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 22 декабря лекцию «ХХ век в России: рутина советских граждан».