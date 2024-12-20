Кадыров пообещал 500 тыс. рублей семьям, назвавшим детей в честь героев Чечни

Он поручил назначить дату проведения акции. Мероприятие состоится до конца 2024 года.

18 декабря Рамзан Кадыров сообщил , что назвавшие своих новорожденных детей в честь национальных героев Чечни родители получат по 500 тыс. рублей.

Аналогичные акции в Чечне уже проводили неоднократно. В 2019 году участие принимали только семьи, в которых родились мальчики.

В 2020 году по 100 тыс. рублей получили родители, которые назвали детей, родившихся с 28 октября до ночи 29 октября, в честь пророка Мухаммеда или его родственников.