Кадыров пообещал 500 тыс. рублей семьям, назвавшим детей в честь героев Чечни
Родители, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тыс. рублей
18 декабря Рамзан Кадыров сообщил, что назвавшие своих новорожденных детей в честь национальных героев Чечни родители получат по 500 тыс. рублей.
Он поручил назначить дату проведения акции. Мероприятие состоится до конца 2024 года.
Аналогичные акции в Чечне уже проводили неоднократно. В 2019 году участие принимали только семьи, в которых родились мальчики.
В 2020 году по 100 тыс. рублей получили родители, которые назвали детей, родившихся с 28 октября до ночи 29 октября, в честь пророка Мухаммеда или его родственников.
Как писали Юга.ру, в Грозном открыли поселок для малоимущих семей, семей с инвалидами и участников СВО. Он состоит из 73 домов, которые возвели всего за 40 дней.