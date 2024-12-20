Кадыров пообещал 500 тыс. рублей семьям, назвавшим детей в честь героев Чечни

Чечня

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Родители, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тыс. рублей

18 декабря Рамзан Кадыров сообщил, что назвавшие своих новорожденных детей в честь национальных героев Чечни родители получат по 500 тыс. рублей.

Он поручил назначить дату проведения акции. Мероприятие состоится до конца 2024 года.

Читайте также:

Аналогичные акции в Чечне уже проводили неоднократно. В 2019 году участие принимали только семьи, в которых родились мальчики.

В 2020 году по 100 тыс. рублей получили родители, которые назвали детей, родившихся с 28 октября до ночи 29 октября, в честь пророка Мухаммеда или его родственников.

Как писали Юга.ру, в Грозном открыли поселок для малоимущих семей, семей с инвалидами и участников СВО. Он состоит из 73 домов, которые возвели всего за 40 дней.

Грозный Деньги Дети Рамзан Кадыров

Новости

Кадыров пообещал 500 тыс. рублей семьям, назвавшим детей в честь героев Чечни
В Краснодаре 20 декабря жители более 50 улиц останутся без электричества
В России разрешили многоженство. Кому и на каких условиях?
Краснодарцев приглашают обсудить, как в СССР отмечали Новый год
Джеки Чан снова в кино. Вышел трейлер нового «Каратэ-пацана»
Краснодарцев приглашают на литературный квест. Кто может принять участие?

Лента новостей

Тест на обходчанина: что вы знаете о районах Восточного и Западного обходов Краснодара?
Вчера, 15:45
Тест на обходчанина: что вы знаете о районах Восточного и Западного обходов Краснодара?
Разлив нефти в Черном море: главное
Вчера, 16:34
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
«По такой цене можно слетать в Китай и обратно»
18 декабря, 18:19
«По такой цене можно слетать в Китай и обратно»
Стало известно, на сколько подорожали авиабилеты в Сочи в 2024 году

Реклама на сайте