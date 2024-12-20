В Краснодаре 20 декабря жители более 50 улиц останутся без электричества

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили об очередном отключении электроэнергии 20 декабря

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 20 декабря в Краснодаре планово отключат свет.

С 9:00 до 12:00 электричества не будет по адресам:

  • Красная, 29;
  • Рашпилевская, 32;
  • 70-летия Октября, 32.

С 9:00 до 15:00:

  • Тюляева, 4;
  • Космонавтов, 1-43, 2-20;
  • Черноморская, 1-35, 2-30, 31-61, 32-62;
  • Дзержинского, 35-81, 32-36, 347;
  • Карасунская, 34, 250-348, 251-347;
  • Запорожская, 36-38;
  • Бершанской, 299-309;
  • Белорусская, 50;
  • Алтайская, 18, 53;
  • Уральская, 96, 96/3;
  • Хабаровская, 77, 77/1.

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С 9:00 до 15:30 электроэнергию отключат на улицах:

  • Приймак, 2/1-10, 1-9;
  • ОПХ «Центральное», (3-е отделение, 1-25)
  • Люберская, 2-10, 13;
  • Моросина, 11, 12-22;
  • Щедрая, 1-27, 2-18, 22;
  • Лозовая, 2-10;
  • Светлая, 24-40, 23-35;
  • Зеленая, 2-36, 17-27;
  • Дальняя, 22-24, 23-33;
  • Полевая, 2-20;
  • Степная, 23-41, 14-30;
  • Восточный переулок, 9;
  • 1-я Первомайская, 37;
  • Атамана Николаева, 57;
  • Центральная, 222;
  • Ушакова, 15;
  • Кореновская, 3, 9, 11;
  • Полевая, 1;
  • Кузнечная, 108-134, 115-131;
  • Костылева, 23, 27, 136-138;
  • Садовая, 67-105, 64-96;
  • Кутузова, 50;
  • Карасуно-Набережная, 17, 55.

А с 9:00 до 17:00:

  • 1 Мая, 169, 185-187, 270-278;
  • Черкасская, 26, 28;
  • Суздальская, 1;
  • Агрохимическая, 113, 117/1, 130, 136/1, 138;
  • Дунаевского, 5, 8, 9, 11, 12;
  • Прокофьева, 3, 8;
  • Рахманинова, 2, 5, 11, 13;
  • Мусоргского, 6, 9, 14;
  • Вишневая, 72;
  • Московская, 148;
  • Есенина, 108/2;
  • 40-летия Победы, 93, 97/1, 172;
  • Восточно-Кругликовская, 46/5.

Напомним, что в Краснодаре продолжат планово отключать свет до 27 декабря.

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