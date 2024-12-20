В Краснодаре 20 декабря жители более 50 улиц останутся без электричества
Краснодарцев предупредили об очередном отключении электроэнергии 20 декабря
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 20 декабря в Краснодаре планово отключат свет.
С 9:00 до 12:00 электричества не будет по адресам:
- Красная, 29;
- Рашпилевская, 32;
- 70-летия Октября, 32.
С 9:00 до 15:00:
- Тюляева, 4;
- Космонавтов, 1-43, 2-20;
- Черноморская, 1-35, 2-30, 31-61, 32-62;
- Дзержинского, 35-81, 32-36, 347;
- Карасунская, 34, 250-348, 251-347;
- Запорожская, 36-38;
- Бершанской, 299-309;
- Белорусская, 50;
- Алтайская, 18, 53;
- Уральская, 96, 96/3;
- Хабаровская, 77, 77/1.
С 9:00 до 15:30 электроэнергию отключат на улицах:
- Приймак, 2/1-10, 1-9;
- ОПХ «Центральное», (3-е отделение, 1-25)
- Люберская, 2-10, 13;
- Моросина, 11, 12-22;
- Щедрая, 1-27, 2-18, 22;
- Лозовая, 2-10;
- Светлая, 24-40, 23-35;
- Зеленая, 2-36, 17-27;
- Дальняя, 22-24, 23-33;
- Полевая, 2-20;
- Степная, 23-41, 14-30;
- Восточный переулок, 9;
- 1-я Первомайская, 37;
- Атамана Николаева, 57;
- Центральная, 222;
- Ушакова, 15;
- Кореновская, 3, 9, 11;
- Полевая, 1;
- Кузнечная, 108-134, 115-131;
- Костылева, 23, 27, 136-138;
- Садовая, 67-105, 64-96;
- Кутузова, 50;
- Карасуно-Набережная, 17, 55.
А с 9:00 до 17:00:
- 1 Мая, 169, 185-187, 270-278;
- Черкасская, 26, 28;
- Суздальская, 1;
- Агрохимическая, 113, 117/1, 130, 136/1, 138;
- Дунаевского, 5, 8, 9, 11, 12;
- Прокофьева, 3, 8;
- Рахманинова, 2, 5, 11, 13;
- Мусоргского, 6, 9, 14;
- Вишневая, 72;
- Московская, 148;
- Есенина, 108/2;
- 40-летия Победы, 93, 97/1, 172;
- Восточно-Кругликовская, 46/5.
Напомним, что в Краснодаре продолжат планово отключать свет до 27 декабря.
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