В Краснодаре 20 декабря жители более 50 улиц останутся без электричества

Краснодарцев предупредили об очередном отключении электроэнергии 20 декабря

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 20 декабря в Краснодаре планово отключат свет.



С 9:00 до 12:00 электричества не будет по адресам: Красная, 29;

Рашпилевская, 32;

70-летия Октября, 32. С 9:00 до 15:00: Тюляева, 4;

Космонавтов, 1-43, 2-20;

Черноморская, 1-35, 2-30, 31-61, 32-62;

Дзержинского, 35-81, 32-36, 347;

Карасунская, 34, 250-348, 251-347;

Запорожская, 36-38;

Бершанской, 299-309;

Белорусская, 50;

Алтайская, 18, 53;

Уральская, 96, 96/3;

Хабаровская, 77, 77/1.

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С 9:00 до 15:30 электроэнергию отключат на улицах: Приймак, 2/1-10, 1-9;

ОПХ «Центральное», (3-е отделение, 1-25)

Люберская, 2-10, 13;

Моросина, 11, 12-22;

Щедрая, 1-27, 2-18, 22;

Лозовая, 2-10;

Светлая, 24-40, 23-35;

Зеленая, 2-36, 17-27;

Дальняя, 22-24, 23-33;

Полевая, 2-20;

Степная, 23-41, 14-30;

Восточный переулок, 9;

1-я Первомайская, 37;

Атамана Николаева, 57;

Центральная, 222;

Ушакова, 15;

Кореновская, 3, 9, 11;

Полевая, 1;

Кузнечная, 108-134, 115-131;

Костылева, 23, 27, 136-138;

Садовая, 67-105, 64-96;

Кутузова, 50;

Карасуно-Набережная, 17, 55. А с 9:00 до 17:00: 1 Мая, 169, 185-187, 270-278;

Черкасская, 26, 28;

Суздальская, 1;

Агрохимическая, 113, 117/1, 130, 136/1, 138;

Дунаевского, 5, 8, 9, 11, 12;

Прокофьева, 3, 8;

Рахманинова, 2, 5, 11, 13;

Мусоргского, 6, 9, 14;

Вишневая, 72;

Московская, 148;

Есенина, 108/2;

40-летия Победы, 93, 97/1, 172;

Восточно-Кругликовская, 46/5. Напомним, что в Краснодаре продолжат планово отключать свет до 27 декабря.