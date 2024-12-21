Вышел трейлер восьмого фильма о Супермене. Теперь у него есть Суперпёс
Лента Джеймса Ганна откроет новую серию в киновселенной DC (18+)
Warner Bros. представила трейлер «Супермена» режиссера Джеймса Ганна («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Миротворец»).
Это первый фильм, который выйдет в рамках перезапущенной киновселенной DC, а также первая за 12 лет самостоятельная картина о супергерое. В ролике можно заметить и других персонажей — Мистера Террифика, Зеленого Фонаря, Орлицу.
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В фильме персонаж Дэвида Коренсвета («Голливуд» и «Политик») столкнется с множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым. Его верным помощником впервые на экране станет суперпёс Крипто. У Супермена будут классические красные трусы поверх костюма, как в комиксах.
Антагонистом фильма станет Лекс Лютор. Его сыграл Николас Холт, известный по фильмам «Люди Икс» и «Безумный Макс: Дорога ярости», а также сериалу «Великая».
Международная премьера назначена на 11 июля 2025 года.
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