Вышел трейлер восьмого фильма о Супермене. Теперь у него есть Суперпёс

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  • Кадр из трейлера к фильму «Супермен» © Скриншот видео с Rutube-канала «PlatinumFilms»
    Кадр из трейлера к фильму «Супермен» © Скриншот видео с Rutube-канала «PlatinumFilms»

Лента Джеймса Ганна откроет новую серию в киновселенной DC (18+)

Warner Bros. представила трейлер «Супермена» режиссера Джеймса Ганна («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Миротворец»).

Это первый фильм, который выйдет в рамках перезапущенной киновселенной DC, а также первая за 12 лет самостоятельная картина о супергерое. В ролике можно заметить и других персонажей — Мистера Террифика, Зеленого Фонаря, Орлицу.

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В фильме персонаж Дэвида Коренсвета («Голливуд» и «Политик») столкнется с множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым. Его верным помощником впервые на экране станет суперпёс Крипто. У Супермена будут классические красные трусы поверх костюма, как в комиксах.

Антагонистом фильма станет Лекс Лютор. Его сыграл Николас Холт, известный по фильмам «Люди Икс» и «Безумный Макс: Дорога ярости», а также сериалу «Великая».

Международная премьера назначена на 11 июля 2025 года.

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