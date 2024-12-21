Вышел трейлер восьмого фильма о Супермене. Теперь у него есть Суперпёс

Это первый фильм, который выйдет в рамках перезапущенной киновселенной DC, а также первая за 12 лет самостоятельная картина о супергерое. В ролике можно заметить и других персонажей — Мистера Террифика, Зеленого Фонаря, Орлицу.

В фильме персонаж Дэвида Коренсвета («Голливуд» и «Политик») столкнется с множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым. Его верным помощником впервые на экране станет суперпёс Крипто. У Супермена будут классические красные трусы поверх костюма, как в комиксах.

Антагонистом фильма станет Лекс Лютор. Его сыграл Николас Холт, известный по фильмам «Люди Икс» и «Безумный Макс: Дорога ярости», а также сериалу «Великая».

Международная премьера назначена на 11 июля 2025 года.