В 2025 году в Краснодарском крае введут упрощенный порядок рассмотрения жалоб налогоплательщиков
С 1 января 2025 года в России появятся «легкие жалобы» — упрощенный порядок рассмотрения жалоб на действия или бездействие налоговых инспекторов
Как отмечают в ФНС, «легкая жалоба» быстро решать простые споры с налоговой службой с минимальными процедурными издержками для налогоплательщика.
Срок рассмотрения «легкой жалобы» — семь рабочих дней со дня ее поступления в налоговый орган. По результатам рассмотрения ее могут удовлетворить или перенаправить в вышестоящий налоговый орган. Во втором случае срок рассмотрения продлят до 15 рабочих дней с возможностью увеличения еще на 15 дней.
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Для рассмотрения жалобы в упрощенном порядке нужно:
- указать в ней выбор упрощенного порядка рассмотрения, дату и номер обжалуемого документа.
- подать жалобу в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или по телекоммуникационному каналу связи (ТКС).
Статус и результат рассмотрения жалобы можно узнать на сервисе ФНС России «Узнать о жалобе».
В упрощенном порядке не будут рассматривать жалобы на решения налоговых органов, принятых по результатам налогового контроля (статьи 101 и 101.4 НК РФ).