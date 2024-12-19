В 2025 году в Краснодарском крае введут упрощенный порядок рассмотрения жалоб налогоплательщиков

С 1 января 2025 года в России появятся «легкие жалобы» — упрощенный порядок рассмотрения жалоб на действия или бездействие налоговых инспекторов

Как отмечают в ФНС, «легкая жалоба» быстро решать простые споры с налоговой службой с минимальными процедурными издержками для налогоплательщика.

Срок рассмотрения «легкой жалобы» — семь рабочих дней со дня ее поступления в налоговый орган. По результатам рассмотрения ее могут удовлетворить или перенаправить в вышестоящий налоговый орган. Во втором случае срок рассмотрения продлят до 15 рабочих дней с возможностью увеличения еще на 15 дней.

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Для рассмотрения жалобы в упрощенном порядке нужно: указать в ней выбор упрощенного порядка рассмотрения, дату и номер обжалуемого документа.

подать жалобу в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или по телекоммуникационному каналу связи (ТКС).

Статус и результат рассмотрения жалобы можно узнать на сервисе ФНС России «Узнать о жалобе».