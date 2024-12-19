Как студенту найти работу? Смотрим пилотную серию подкаста о трудоустройстве на юге России «Вы нам подходите»
Делимся первой серией подкаста о трудоустройстве для студентов «Вы нам подходите». В этом эпизоде студентка и HR-директор крупнейшего российского банка обсудят, как определиться с профессией
Сбер поделился с редакцией Юга.ру первой серией подкаста «Вы нам подходите». В пилотном выпуске HR-директор Юго-Западного Сбера Мария Прохорова обсудила со студенткой Анной Шиловой вопросы молодых специалистов о том, как найти себя в мире профессий.
Эксперт рассказала, как вести себя во время первого собеседования, стоит ли откликаться на вакансии крупных компаний человеку без опыта, какие плюсы есть у работы в офисе и чем практика отличается от стажировки.
Посмотреть подкаст можно бесплатно на странице Юга.ру во «ВКонтакте».
«Многие начинают свой профессиональный путь в студенчестве. В этот момент у человека возникают самые разные вопросы, от «как мне совмещать работу и учёбу» до «что нужно сделать, чтобы меня заметили». Мы рады поделиться своим опытом и дать несколько советов от крупнейшего работодателя страны. Надеемся, наш подкаст поможет ребятам преодолеть внутренние барьеры и начать уверенно строить свою карьеру», — отметила HR-директор Юго-Западного Сбера Мария Прохорова.