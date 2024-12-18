«По такой цене можно слетать в Китай и обратно». Стало известно, на сколько подорожали авиабилеты в Сочи в 2024 году

Президент Российского союза туриндустрии рассказал, на сколько в 2024 году подорожали перелеты

18 декабря на пресс-конференции в Москве президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что авиабилеты на рейсы внутри страны подорожали на 22,5%, а перелеты за рубеж прибавили в цене всего 3%. Рекордсменом по увеличению стоимости стал Сочи.



По его словам, средняя стоимость авиабилетов из Москвы на курорт и обратно выросла на 40% и составила 48 тыс. рублей. Билет из Санкт-Петербурга в Сочи подорожал на 30% — до 54 тыс. рублей.

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Менее выгодно стало летать в Сочи жителям Казани (стоимость перелета в обе стороны — 51 тыс. рублей, рост за год — на 47%), Самары (стоимость перелета — 48 тыс. рублей, рост за год — на 39%) и Челябинска (стоимость перелета — 52 тыс. рублей, рост за год — на 38%).



Средняя стоимость перелета в Сочи в 2024 году оказалась фактически равна цене международных авиаперевозок и составила 42 тыс. рублей. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал, что по такой цене можно слетать из России в Китай и обратно. Авиабилеты в это направление в августе 2024 года стоили 40-45 тыс. рублей.