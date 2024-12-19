Краснодарцев приглашают на литературный квест. Кто может принять участие?

Проект «Летнее чтение» анонсировал на 21 декабря литературный квест для взрослых и детей от 12 лет. Игра состоит из нескольких раундов и уровней сложностей, всех участников перед началом разделят на команды.

После квеста пройдет беседа о современной русской литературе, актуальных темах и авторах.

«А также вы узнаете, как отмечали Новый Год в разное время в нашей стране и какие необычные новогодние традиции есть в других странах. Вас ждет интересное общение и море позитивных эмоций», — отметили организаторы.