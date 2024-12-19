Краснодарцев приглашают на литературный квест. Кто может принять участие?
После литературной игры участники обсудят современных авторов (12+)
Проект «Летнее чтение» анонсировал на 21 декабря литературный квест для взрослых и детей от 12 лет. Игра состоит из нескольких раундов и уровней сложностей, всех участников перед началом разделят на команды.
После квеста пройдет беседа о современной русской литературе, актуальных темах и авторах.
«А также вы узнаете, как отмечали Новый Год в разное время в нашей стране и какие необычные новогодние традиции есть в других странах. Вас ждет интересное общение и море позитивных эмоций», — отметили организаторы.
Напомним, проект «Летнее чтение» в июне 2024 года запустила режиссер, педагог и основатель «ТелеТеатра» в Краснодарском театре драмы Елизавета Фоменко. Любители литературы собирались в парках Краснодара и читали пьесы по ролям, а после обсуждали произведения. В холодное время года встречи проходят в кофейнях и арт-пространствах.
«Чтение по ролям помогает прожить на примере героев различные жизненные ситуации и ответить на те вопросы, которые нас волнуют», — отмечает Елизавета Фоменко.
Стоимость участия 200 рублей. Встреча пройдет в кофейне «SC x Аврора» на Красной 206. Начало в 16:00.
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