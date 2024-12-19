Краснодарцев приглашают на литературный квест. Кто может принять участие?

Краснодарский край

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  • © Автор фото freepik, сайт freepik.com
    © Автор фото freepik, сайт freepik.com

После литературной игры участники обсудят современных авторов (12+)

Проект «Летнее чтение» анонсировал на 21 декабря литературный квест для взрослых и детей от 12 лет. Игра состоит из нескольких раундов и уровней сложностей, всех участников перед началом разделят на команды.

После квеста пройдет беседа о современной русской литературе, актуальных темах и авторах. 

«А также вы узнаете, как отмечали Новый Год в разное время в нашей стране и какие необычные новогодние традиции есть в других странах. Вас ждет интересное общение и море позитивных эмоций», — отметили организаторы.

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Напомним, проект «Летнее чтение» в июне 2024 года запустила режиссер, педагог и основатель «ТелеТеатра» в Краснодарском театре драмы Елизавета Фоменко. Любители литературы собирались в парках Краснодара и читали пьесы по ролям, а после обсуждали произведения. В холодное время года встречи проходят в кофейнях и арт-пространствах.

«Чтение по ролям помогает прожить на примере героев различные жизненные ситуации и ответить на те вопросы, которые нас волнуют», — отмечает Елизавета Фоменко.

Стоимость участия 200 рублей. Встреча пройдет в кофейне «SC x Аврора» на Красной 206. Начало в 16:00.

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