В Краснодаре 24 многоэтажки и два детсада остались без отопления из-за утечки сетей

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

17 декабря на трех улицах Прикубанского округа Краснодара из-за аварии отключили отопление

17 декабря телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил об аварийном отключении теплоснабжения из-за прорыва на сетях. В зону отключения попали дома и два детских сада № 178 и № 200 на улице 40-летия Победы. 

В «ЕДДС Краснодар» уточнили, что утечка теплоносителя произошла на трубе диаметром 426 миллиметров на улице 40-летия Победы, 97. 

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Ресурса нет по адресам:

  • Восточно-Кругликовская, 46/11, 46/12, 48, 48/1;
  • Героев-Разведчиков, 21/1, 21/2, 24, 26, 26/1;
  • 40-летия Победы, 97, 97/1, 97 стр.1, 97/2, 99, 101, 103, 107 (детсад № 200), 109, 111,113, 115, 117, 121/1 (детсад № 178), 123, 129, 174.

Жителям пообещали восстановить отопление ориентировочно в 20:00.

По данным диспетчерской службы, днем 17 декабря улицы Героев Разведчиков, 40-летия Победы и Восточно-Кругликовская остались и без горячей воды. Когда вернут ресурс — неизвестно.

Как писали Юга.ру, в одной из многоэтажек Юбилейного микрорайона Краснодара уже два месяца нет отопления.

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