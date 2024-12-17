В Краснодаре 24 многоэтажки и два детсада остались без отопления из-за утечки сетей
17 декабря на трех улицах Прикубанского округа Краснодара из-за аварии отключили отопление
17 декабря телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил об аварийном отключении теплоснабжения из-за прорыва на сетях. В зону отключения попали дома и два детских сада № 178 и № 200 на улице 40-летия Победы.
В «ЕДДС Краснодар» уточнили, что утечка теплоносителя произошла на трубе диаметром 426 миллиметров на улице 40-летия Победы, 97.
Ресурса нет по адресам:
- Восточно-Кругликовская, 46/11, 46/12, 48, 48/1;
- Героев-Разведчиков, 21/1, 21/2, 24, 26, 26/1;
- 40-летия Победы, 97, 97/1, 97 стр.1, 97/2, 99, 101, 103, 107 (детсад № 200), 109, 111,113, 115, 117, 121/1 (детсад № 178), 123, 129, 174.
Жителям пообещали восстановить отопление ориентировочно в 20:00.
По данным диспетчерской службы, днем 17 декабря улицы Героев Разведчиков, 40-летия Победы и Восточно-Кругликовская остались и без горячей воды. Когда вернут ресурс — неизвестно.
Как писали Юга.ру, в одной из многоэтажек Юбилейного микрорайона Краснодара уже два месяца нет отопления.