В Краснодаре 24 многоэтажки и два детсада остались без отопления из-за утечки сетей

17 декабря телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил об аварийном отключении теплоснабжения из-за прорыва на сетях. В зону отключения попали дома и два детских сада № 178 и № 200 на улице 40-летия Победы.

В «ЕДДС Краснодар» уточнили, что утечка теплоносителя произошла на трубе диаметром 426 миллиметров на улице 40-летия Победы, 97.