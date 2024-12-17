В одной из многоэтажек Юбилейного микрорайона Краснодара уже 2 месяца нет отопления
Жители Краснодара безуспешно пытаются решить многолетнюю проблему с отоплением по улице Алма-Атинской, 148
17 декабря в редакцию Юга.ру обратилась Вера Яригина. Женщина живет в Юбилейном микрорайоне Краснодара по улице Алма-Атинской, 148.
Она рассказала, что в ее доме до сих пор не дали отопление. С этой проблемой жильцы сталкиваются уже не первый год.
«Я ходила на прием в ГУК «Краснодар», писала жалобу с требованием перерасчета стоимости коммунальных услуг. Диспетчерская управляющей компании закрывает заявки людей по умолчанию, не уточняя, пошло тепло в квартиры или нет. Мы уже не знаем, к кому обращаться», — рассказала женщина.
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По слова Яригиной, никто к ним не приезжает и не создает комиссию по решению проблемы. Раньше отопление могли задерживать максимум на две недели, в этом году — на два месяца.
«Нам говорят о недоподаче ресурса. Сегодня мастер сказал, что показатели давления нормальные, и посоветовал вызывать сантехника и проверять трубы. Бригады приезжали, но никто не понял, как устроено наше оборудование для спуска воздуха», — добавила краснодарка.
Также жители звонили с жалобами в управление городского хозяйства и «ОТЭК». Их выслушали и снова отправили к сантехникам.
При этом жильцы платят за коммунальные услуги полную стоимость. Однако им приходится отапливать помещения калориферами и сплит-системами.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 декабря жители более 70 улиц остались без света на весь день.