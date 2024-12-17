В Краснодаре пройдет праздничная встреча литературного клуба «Комната отдыха»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

Участники литклуба «Комната отдыха» обсудят литературные премии и соберут вишлист на новогодние каникулы (16+)

Литературный клуб «Комната отдыха» анонсировал на 19 декабря праздничную встречу, на которой собравшиеся подведут итоги уходящего года.

Основательница образовательного проекта Vita Nuova и литературовед Елена Хомухина расскажет о лауреатах больших книжных премий, новых произведениях от известных писателей и дебютантов. Также она подготовит книжный вишлист на новогодние каникулы и покажет издания, которые отлично подойдут в качестве подарка.

Читайте также:

Встреча начнется в 19:00 по улице Северной, 279 (редакция «Краснодарских известий»). Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Ранее в Сочи переиздали путеводитель 1911 года по Красной Поляне и ее окрестностям. Над книгой работали больше года. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре книжный магазин «Чарли» вновь открылся после летнего пожара. Теперь он работает в помещении по улице Красноармейской, 68.

Афиша Книги Краснодар Литература Новый год отдых Праздники Развлечения События

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре пройдет праздничная встреча литературного клуба «Комната отдыха»
Дикие ягодки. Владислав Бакальчук собирается снимать фильм про Wildberries
Между Ростовом-на-Дону и Таганрогом на новогодние праздники запустят туристический ретропоезд. Узнали расписание
В Краснодаре 24 многоэтажки и два детсада остались без отопления из-за утечки сетей
«Сердце разрывается от таких кадров». В Краснодарском крае ищут волонтеров для спасения птиц, пострадавших от разлива нефти
«Если все пойдет по плану». В Краснодаре трамваи по Московской могут запустить 18 декабря

Лента новостей

Реклама на сайте