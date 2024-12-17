В Краснодаре пройдет праздничная встреча литературного клуба «Комната отдыха»
Участники литклуба «Комната отдыха» обсудят литературные премии и соберут вишлист на новогодние каникулы (16+)
Литературный клуб «Комната отдыха» анонсировал на 19 декабря праздничную встречу, на которой собравшиеся подведут итоги уходящего года.
Основательница образовательного проекта Vita Nuova и литературовед Елена Хомухина расскажет о лауреатах больших книжных премий, новых произведениях от известных писателей и дебютантов. Также она подготовит книжный вишлист на новогодние каникулы и покажет издания, которые отлично подойдут в качестве подарка.
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