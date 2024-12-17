В Краснодаре пройдет праздничная встреча литературного клуба «Комната отдыха»

Основательница образовательного проекта Vita Nuova и литературовед Елена Хомухина расскажет о лауреатах больших книжных премий, новых произведениях от известных писателей и дебютантов. Также она подготовит книжный вишлист на новогодние каникулы и покажет издания, которые отлично подойдут в качестве подарка.

Литературный клуб «Комната отдыха» анонсировал на 19 декабря праздничную встречу, на которой собравшиеся подведут итоги уходящего года.

Встреча начнется в 19:00 по улице Северной, 279 (редакция «Краснодарских известий»). Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация .

Ранее в Сочи переиздали путеводитель 1911 года по Красной Поляне и ее окрестностям. Над книгой работали больше года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре книжный магазин «Чарли» вновь открылся после летнего пожара. Теперь он работает в помещении по улице Красноармейской, 68.