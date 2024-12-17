В Краснодаре 17 декабря жители более 70 улиц останутся без света на весь день
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 17 декабря в Краснодаре отключат электроэнергию.
С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Гусника, 22, 26;
- Ейское шоссе, 7/21;
- Коломийцева скульптора, 61;
- поселок Березовый, 17/20;
- Профессора Рудакова, 7/6, 7/19, 34, 65.
С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:
- Урицкого, 20;
- Калинина, 190, 194;
- Каляева, 21, 48;
- Красная, 45;
- Рашпилевская, 46;
- Гоголя, 64;
- Платановый бульвар, 13, 19/1, 19/2;
- Бульварное кольцо, 18;
- 70-летия Октября, 32, 32/1;
- Ярославского, 68;
- Тюляева, 33, 37, 37/1, 39, 39/а;
- Ярославская, 53, 70, 78/2, 78/4, 87;
- Кирова, 265, 269;
- Бершанской, 235;
- Степная, 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/2, 5;
- Беларусская, 50, 54;
- Хабаровская, 77, 77/1;
- Новороссийская, 210;
- Алтайская, 18, 18/1, 53;
- Уральская, 96, 96/3, 96/4;
- Демидовская, 67, 116;
- Производственная, 7/2;
- Становая, 15;
- 40-летия Победы, 85, 85/1, 87, 89/1, 93, 148, 154, 168, 170, 170/1, 172;
- Восточно-Кругликовская, 36, 38, 42/5, 46, 46/а;
- Есаульская, 1, 1/3, 29, 56;
- Астраханская, 2, 11/1;
- Звенигородская, 1/А, 7/9, 10;
- Ямская, 2;
- Гуденко, 3;
- Школьная, 6, 8, 11, 11/1, 13, 13/2,13/5, 15, 15/2, 15/3, 15/5, 18;
- 1 Мая, 160, 210;
- Семеновская, 183;
- Троицкая, 156, 176;
- Гуденко, 1/3, 6;
- Новочеркасская, 2/2;
- Вечная, 14;
- Пригородная, 1/16, 1/18, 7, 12, 29, 140, 142
- Осторожный переулок, 2/1;
- Геологическая, 34/1;
- Центральная, 222;
- Силантьева, 52/1, 64/1, 64/2, 76/1, 80, 80/1;
- Луганская, 10;
- Звенигородский 2 проезд, 19, 21, 22;
- Ушакова, 15;
- Зеленая, 633;
- Виноградная, 87;
- Филатова, 17, 47;
- Алуштинская, 13, 40/1;
- Рощинская, 16, 20;
- Раздольная, 46;
- Палаточная, 8/2;
- Ростовское шоссе, 34/4, 34/5, 34/6, 34/10-11, 34/12, 36/1;
- Бейсугская, 27;
- Аральская, 30;
- Российская, 353/А, 353, 345/2, 357, 359, 361, 361/4, 369, 373;
- Бульварная, 75;
- Берлизова, 21;
- Брестская, 38;
- Милицейская, 5;
- Сенная, 2/а, 12;
- Верная, 5;
- Пустовойта, 3, 6, 6/1, 8, 8/1;
- Благодарная, 1;
- Богучарская, 2
- Корницкого, 62;
- Ипподромная, 49, 80/1;
- Воронежская, 35/1, 39, 47/2, 76.
Напомним, что в Краснодаре будут планово отключать свет до 27 декабря.
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