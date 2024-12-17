В Краснодаре 17 декабря жители более 70 улиц останутся без света на весь день

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 17 декабря в Краснодаре отключат электроэнергию.

С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Гусника, 22, 26;
  • Ейское шоссе, 7/21;
  • Коломийцева скульптора, 61;
  • поселок Березовый, 17/20;
  • Профессора Рудакова, 7/6, 7/19, 34, 65.

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С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

  • Урицкого, 20;
  • Калинина, 190, 194;
  • Каляева, 21, 48;
  • Красная, 45;
  • Рашпилевская, 46;
  • Гоголя, 64;
  • Платановый бульвар, 13, 19/1, 19/2;
  • Бульварное кольцо, 18;
  • 70-летия Октября, 32, 32/1;
  • Ярославского, 68;
  • Тюляева, 33, 37, 37/1, 39, 39/а;
  • Ярославская, 53, 70, 78/2, 78/4, 87;
  • Кирова, 265, 269;
  • Бершанской, 235;
  • Степная, 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/2, 5;
  • Беларусская, 50, 54;
  • Хабаровская, 77, 77/1;
  • Новороссийская, 210;
  • Алтайская, 18, 18/1, 53;
  • Уральская, 96, 96/3, 96/4;
  • Демидовская, 67, 116;
  • Производственная, 7/2;
  • Становая, 15;
  • 40-летия Победы, 85, 85/1, 87, 89/1, 93, 148, 154, 168, 170, 170/1, 172;
  • Восточно-Кругликовская, 36, 38, 42/5, 46, 46/а;
  • Есаульская, 1, 1/3, 29, 56;
  • Астраханская, 2, 11/1;
  • Звенигородская, 1/А, 7/9, 10;
  • Ямская, 2;
  • Гуденко, 3;
  • Школьная, 6, 8, 11, 11/1, 13, 13/2,13/5, 15, 15/2, 15/3, 15/5, 18;
  • 1 Мая, 160, 210;
  • Семеновская, 183;
  • Троицкая, 156, 176;
  • Гуденко, 1/3, 6;
  • Новочеркасская, 2/2;
  • Вечная, 14;
  • Пригородная, 1/16, 1/18, 7, 12, 29, 140, 142
  • Осторожный переулок, 2/1;
  • Геологическая, 34/1;
  • Центральная, 222;
  • Силантьева, 52/1, 64/1, 64/2, 76/1, 80, 80/1;
  • Луганская, 10;
  • Звенигородский 2 проезд, 19, 21, 22;
  • Ушакова, 15;
  • Зеленая, 633;
  • Виноградная, 87;
  • Филатова, 17, 47;
  • Алуштинская, 13, 40/1;
  • Рощинская, 16, 20;
  • Раздольная, 46;
  • Палаточная, 8/2;
  • Ростовское шоссе, 34/4, 34/5, 34/6, 34/10-11, 34/12, 36/1;
  • Бейсугская, 27;
  • Аральская, 30;
  • Российская, 353/А, 353, 345/2, 357, 359, 361, 361/4, 369, 373;
  • Бульварная, 75;
  • Берлизова, 21;
  • Брестская, 38;
  • Милицейская, 5;
  • Сенная, 2/а, 12;
  • Верная, 5;
  • Пустовойта, 3, 6, 6/1, 8, 8/1;
  • Благодарная, 1;
  • Богучарская, 2
  • Корницкого, 62;
  • Ипподромная, 49, 80/1;
  • Воронежская, 35/1, 39, 47/2, 76.

Напомним, что в Краснодаре будут планово отключать свет до 27 декабря.

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