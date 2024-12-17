В Краснодаре 17 декабря жители более 70 улиц останутся без света на весь день

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 17 декабря в Краснодаре отключат электроэнергию.



С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам: Гусника, 22, 26;

Ейское шоссе, 7/21;

Коломийцева скульптора, 61;

поселок Березовый, 17/20;

Профессора Рудакова, 7/6, 7/19, 34, 65.

Читайте также: В Абхазии будут отключать интернет по ночам для борьбы с майнингом

С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах: Урицкого, 20;

Калинина, 190, 194;

Каляева, 21, 48;

Красная, 45;

Рашпилевская, 46;

Гоголя, 64;

Платановый бульвар, 13, 19/1, 19/2;

Бульварное кольцо, 18;

70-летия Октября, 32, 32/1;

Ярославского, 68;

Тюляева, 33, 37, 37/1, 39, 39/а;

Ярославская, 53, 70, 78/2, 78/4, 87;

Кирова, 265, 269;

Бершанской, 235;

Степная, 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/2, 5;

Беларусская, 50, 54;

Хабаровская, 77, 77/1;

Новороссийская, 210;

Алтайская, 18, 18/1, 53;

Уральская, 96, 96/3, 96/4;

Демидовская, 67, 116;

Производственная, 7/2;

Становая, 15;

40-летия Победы, 85, 85/1, 87, 89/1, 93, 148, 154, 168, 170, 170/1, 172;

Восточно-Кругликовская, 36, 38, 42/5, 46, 46/а;

Есаульская, 1, 1/3, 29, 56;

Астраханская, 2, 11/1;

Звенигородская, 1/А, 7/9, 10;

Ямская, 2;

Гуденко, 3;

Школьная, 6, 8, 11, 11/1, 13, 13/2,13/5, 15, 15/2, 15/3, 15/5, 18;

1 Мая, 160, 210;

Семеновская, 183;

Троицкая, 156, 176;

Гуденко, 1/3, 6;

Новочеркасская, 2/2;

Вечная, 14;

Пригородная, 1/16, 1/18, 7, 12, 29, 140, 142

Осторожный переулок, 2/1;

Геологическая, 34/1;

Центральная, 222;

Силантьева, 52/1, 64/1, 64/2, 76/1, 80, 80/1;

Луганская, 10;

Звенигородский 2 проезд, 19, 21, 22;

Ушакова, 15;

Зеленая, 633;

Виноградная, 87;

Филатова, 17, 47;

Алуштинская, 13, 40/1;

Рощинская, 16, 20;

Раздольная, 46;

Палаточная, 8/2;

Ростовское шоссе, 34/4, 34/5, 34/6, 34/10-11, 34/12, 36/1;

Бейсугская, 27;

Аральская, 30;

Российская, 353/А, 353, 345/2, 357, 359, 361, 361/4, 369, 373;

Бульварная, 75;

Берлизова, 21;

Брестская, 38;

Милицейская, 5;

Сенная, 2/а, 12;

Верная, 5;

Пустовойта, 3, 6, 6/1, 8, 8/1;

Благодарная, 1;

Богучарская, 2

Корницкого, 62;

Ипподромная, 49, 80/1;

Воронежская, 35/1, 39, 47/2, 76. Напомним, что в Краснодаре будут планово отключать свет до 27 декабря.