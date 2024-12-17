В Краснодаре в кино покажут российские комедии «Братья», «Елки 11» и «Домовенок Кузя»
На экраны российских кинотеатров 19 декабря выйдут несколько отечественных фильмов (18+)
19 декабря на экраны краснодарских кинотеатров выйдут фильмы «Братья», «Елки 11» и «Домовенок Кузя».
В комедии Марка Горобца «Братья» главные роли исполнили Филипп Киркоров и Денис Дорохов. По сюжету Славик узнает, что смертельно болен. Он отправляется в Москву и обращается к своему знаменитому брату в надежде на помощь. Но всё идет не по плану, и родственникам придется выживать в лесу, общаться с язычниками и проверять семейные узы на прочность.
Семейная комедия «Возвращение попугая Кеши» — не ремейк советского мультфильма, в основе лежит оригинальный сценарий. По сюжету птица поможет школьному учителю географии Митяю решить проблемы в отношениях с бывшей девушкой. Главную роль исполнил Никита Кологривый.
«Елки 11» — очередная часть новогодней антологии. Сюжет нового фильма франшизы не раскрывается, однако в центре истории вновь окажется магия рукопожатий. В картине снялся турецкий актер Бурак Озчивит («Великолепный век», «Основание: Осман», «Черная любовь»).
Посмотреть фильмы можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, студия Sony Pictures Entertainment опубликовала дебютный трейлер фильма «28 лет спустя». Это сиквел зомби-хорроров «28 дней спустя» 2002 года и «28 недель спустя» 2007 года.