В Краснодаре в кино покажут российские комедии «Братья», «Елки 11» и «Домовенок Кузя»

19 декабря на экраны краснодарских кинотеатров выйдут фильмы «Братья», «Елки 11» и «Домовенок Кузя».

В комедии Марка Горобца «Братья» главные роли исполнили Филипп Киркоров и Денис Дорохов. По сюжету Славик узнает, что смертельно болен. Он отправляется в Москву и обращается к своему знаменитому брату в надежде на помощь. Но всё идет не по плану, и родственникам придется выживать в лесу, общаться с язычниками и проверять семейные узы на прочность.