Уралсиб поднял ставки по двум рублевым вкладам

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»

Изменения коснулись вкладов на 91, 181 и 367 дней. Банк сохранил высокую проценты по вкладу «Доход» на 1 год — до 24,75% годовых с капитализацией. При этом в целом по линейке проценты теперь варьируются от 20,75 до 25% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада).

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 000 рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.

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Новые ставки по вкладу «Почетный пенсионер» — от 20,85 — 24,65% годовых (в зависимости от срока вклада и условий выплаты процентов —ежемесячно или в конце срока). На вклад можно положить от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно на 91, 181, 367, 541 или 732 дня.

Вклад может открыть клиент банка, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер» или другую карту или счет в Уралсибе.

До 30 января 2025 года действует акция «Признательность пенсионерам»: за перевод пенсии на карту «Мир» Уралсиба банк дарит клиентам по 3000 рублей.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.