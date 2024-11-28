120 000 рублей за оплату коммуналки: Уралсиб запустил новую акцию для владельцев дебетовых карт

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Уралсиб запустил акцию «Год ЖКУ за наш счет!»: 10 клиентов получат кешбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке

Кто может поучаствовать в акции?

Любой клиент Уралсиба с действующей дебетовой картой и подключенным онлайн-банком.

Что надо сделать для участия?

С 28 ноября до 31 декабря 2024 года включительно нужно оплатить ЖКУ на любую сумму в интернет-банке или в мобильном приложении «Уралсиб Онлайн». 

Как и когда определят победителей?

В феврале банк случайным образом выберет 10 победителей, которые получат 12-кратный кешбэк от суммы платежа за ЖКУ в указанный период. Максимальная сумма кешбэка на одного победителя — 120 000 рублей.

Акция действует с 28 ноября 2024 года до 28 февраля 2025-го включительно. Кешбэк поступит на действующие дебетовые карты победителей до окончания акции.

Подробные условия акции «Год ЖКУ за наш счет!»

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 лучших доходных дебетовок. По расчетам экспертов, при соблюдении условий банка за три месяца доход по карте составит 4053 рубля.

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