120 000 рублей за оплату коммуналки: Уралсиб запустил новую акцию для владельцев дебетовых карт

Уралсиб запустил акцию «Год ЖКУ за наш счет!»: 10 клиентов получат кешбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке

Кто может поучаствовать в акции? Любой клиент Уралсиба с действующей дебетовой картой и подключенным онлайн-банком. Что надо сделать для участия? С 28 ноября до 31 декабря 2024 года включительно нужно оплатить ЖКУ на любую сумму в интернет-банке или в мобильном приложении «Уралсиб Онлайн».

Как и когда определят победителей? В феврале банк случайным образом выберет 10 победителей, которые получат 12-кратный кешбэк от суммы платежа за ЖКУ в указанный период. Максимальная сумма кешбэка на одного победителя — 120 000 рублей.

Акция действует с 28 ноября 2024 года до 28 февраля 2025-го включительно. Кешбэк поступит на действующие дебетовые карты победителей до окончания акции.



Подробные условия акции «Год ЖКУ за наш счет!»