120 000 рублей за оплату коммуналки: Уралсиб запустил новую акцию для владельцев дебетовых карт
Уралсиб запустил акцию «Год ЖКУ за наш счет!»: 10 клиентов получат кешбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке
Кто может поучаствовать в акции?
Любой клиент Уралсиба с действующей дебетовой картой и подключенным онлайн-банком.
Что надо сделать для участия?
С 28 ноября до 31 декабря 2024 года включительно нужно оплатить ЖКУ на любую сумму в интернет-банке или в мобильном приложении «Уралсиб Онлайн».
Как и когда определят победителей?
В феврале банк случайным образом выберет 10 победителей, которые получат 12-кратный кешбэк от суммы платежа за ЖКУ в указанный период. Максимальная сумма кешбэка на одного победителя — 120 000 рублей.
Акция действует с 28 ноября 2024 года до 28 февраля 2025-го включительно. Кешбэк поступит на действующие дебетовые карты победителей до окончания акции.
Подробные условия акции «Год ЖКУ за наш счет!»
Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 лучших доходных дебетовок. По расчетам экспертов, при соблюдении условий банка за три месяца доход по карте составит 4053 рубля.