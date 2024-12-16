В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Мелодия кружева»
Можно увидеть работы краснодарских мастериц — Екатерины Петруниной и Любови Белеге (0+)
В Муниципальном концертном зале Краснодара 15 декабря открылась выставка «Мелодия кружева». Представлены работы двух мастериц — Екатерины Петруниной и Любови Белеге.
По словам организаторов, экспозиция — это привет имперскому Екатеринодару. Тогда считалось, что такая роскошь должна быть в каждом приличном доме. А если кружевными были все скатерти, занавески и салфетки — дом превращался в царские хоромы.
Читайте также:
«Кружева очень идут новогоднему убранству МКЗ. Приходите рассматривать и восхищаться филигранной работой мастеров», — приглашают жителей и гостей города.
Выставка «Мелодия кружева» будет работать до 15 января 2025 года. Посетить ее можно бесплатно по улице Красной, 122.
Как писали Юга.ру, 14 декабря в кофейне Краснодарского музея имени Коваленко открылась групповая выставка «Зимние пути: пространства и мечты».