В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Мелодия кружева»

В Муниципальном концертном зале Краснодара 15 декабря открылась выставка «Мелодия кружева». Представлены работы двух мастериц — Екатерины Петруниной и Любови Белеге.

По словам организаторов, экспозиция — это привет имперскому Екатеринодару. Тогда считалось, что такая роскошь должна быть в каждом приличном доме. А если кружевными были все скатерти, занавески и салфетки — дом превращался в царские хоромы.