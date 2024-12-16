В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Мелодия кружева»

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Муниципальный концертный зал»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Муниципальный концертный зал»

Можно увидеть работы краснодарских мастериц — Екатерины Петруниной и Любови Белеге (0+)

В Муниципальном концертном зале Краснодара 15 декабря открылась выставка «Мелодия кружева». Представлены работы двух мастериц — Екатерины Петруниной и Любови Белеге.

По словам организаторов, экспозиция — это привет имперскому Екатеринодару. Тогда считалось, что такая роскошь должна быть в каждом приличном доме. А если кружевными были все скатерти, занавески и салфетки — дом превращался в царские хоромы.

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«Кружева очень идут новогоднему убранству МКЗ. Приходите рассматривать и восхищаться филигранной работой мастеров», — приглашают жителей и гостей города.

Выставка «Мелодия кружева» будет работать до 15 января 2025 года. Посетить ее можно бесплатно по улице Красной, 122.

Как писали Юга.ру, 14 декабря в кофейне Краснодарского музея имени Коваленко открылась групповая выставка «Зимние пути: пространства и мечты». 

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В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Мелодия кружева»
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