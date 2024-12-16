В Краснодаре открылась выставка «Зимние пути: пространства и мечты»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

14 декабря в кофейне Краснодарского музея имени Коваленко состоялось открытие групповой выставки. Художники представили работы в зимней тематике (0+)

14 декабря пресс-служба Краснодарского музея имени Коваленко анонсировала открытие групповой выставки «Зимние пути: пространства и мечты». На ней участники конкурса представили работы в зимней тематике.

Мир гармонии и единения:

В экспозицию вошли более 25 произведений. Посетители увидят снежные пейзажи и праздничные натюрморты. Также на выставке представлены скульптуры магических созданий и образы зверей.

Выставка будет работать до 9 января 2025 в кофейне на улице Красной, 11 в Музейном дворике.  

  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 22 декабря работает выставка «Стихия цветной воды».

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