Заповедник «Утриш» под Анапой приглашает на новогодние экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой
В анапском заповеднике «Утриш» открыли сезон новогодних экскурсий
11 декабря пресс-служба «Утриша» сообщила об открытии новогодних экскурсий.
«Вас ждут рассказы об обитателях сказочного леса, игры и загадки. Вы услышите голоса зверей и птиц, пройдете по следам благородного оленя и насладитесь целебным духом», — прокомментировали в заповеднике.
В лесах Сочи зацвели первые подснежники:
Также гостей ждут хороводы у можжевельника с Дедом Морозом и Снегурочкой. Экскурсия продлится 1-1,5 часа.
Цены:
- детям до 6 лет — бесплатно;
- детям от 7 лет, пенсионерам, многодетным семьям и другим льготным категориям — 500 рублей;
- взрослым — 700 рублей.
Два сопровождающих с организованной группой проходят бесплатно.
Жители и гости Анапы могут записаться на экскурсию и получить подробную информацию по телефону: +7(999) 632-04-03.
Ранее Юга.ру публиковали список мест, которые откроют Анапу с новых ракурсов.