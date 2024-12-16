Заповедник «Утриш» под Анапой приглашает на новогодние экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой

«Вас ждут рассказы об обитателях сказочного леса, игры и загадки. Вы услышите голоса зверей и птиц, пройдете по следам благородного оленя и насладитесь целебным духом», — прокомментировали в заповеднике.

Также гостей ждут хороводы у можжевельника с Дедом Морозом и Снегурочкой. Экскурсия продлится 1-1,5 часа.



Цены:

детям до 6 лет — бесплатно;

детям от 7 лет, пенсионерам, многодетным семьям и другим льготным категориям — 500 рублей;

взрослым — 700 рублей.

Два сопровождающих с организованной группой проходят бесплатно.

Жители и гости Анапы могут записаться на экскурсию и получить подробную информацию по телефону: +7(999) 632-04-03.