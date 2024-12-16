Заповедник «Утриш» под Анапой приглашает на новогодние экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой

Краснодарский край

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  • © Скриншот из сообщества ВКонтакте заповедника «Утриш» https://vk.com/utrishgpz?w=wall-83231953_3932
    © Скриншот из сообщества ВКонтакте заповедника «Утриш» https://vk.com/utrishgpz?w=wall-83231953_3932

В анапском заповеднике «Утриш» открыли сезон новогодних экскурсий

11 декабря пресс-служба «Утриша» сообщила об открытии новогодних экскурсий.

«Вас ждут рассказы об обитателях сказочного леса, игры и загадки. Вы услышите голоса зверей и птиц, пройдете по следам благородного оленя и насладитесь целебным духом», — прокомментировали в заповеднике.

В лесах Сочи зацвели первые подснежники:

Также гостей ждут хороводы у можжевельника с Дедом Морозом и Снегурочкой. Экскурсия продлится 1-1,5 часа.

Цены:

  • детям до 6 лет — бесплатно;
  • детям от 7 лет, пенсионерам, многодетным семьям и другим льготным категориям — 500 рублей;
  • взрослым — 700 рублей.

Два сопровождающих с организованной группой проходят бесплатно.

Жители и гости Анапы могут записаться на экскурсию и получить подробную информацию по телефону: +7(999) 632-04-03.

Ранее Юга.ру публиковали список мест, которые откроют Анапу с новых ракурсов.

Анапа Дед Мороз Заповедники Курорты и туризм Новый год отдых Развлечения Экология экскурсии

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