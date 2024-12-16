Краснодарский театр драмы поставил перед Новым годом «Сказку о царе Салтане». Когда пройдут показы?

Режиссер Дмитрий Егоров поставил в Краснодаре свой пятый спектакль. На этот раз сказку по Пушкину, которая будет интересна и детям, и взрослым (6+)

13 декабря в Краснодарском театре драмы им. Горького прошла премьера семейного спектакля «Сказка о царе Салтане» по одноименному произведению Пушкина. Сказку будут показывать в декабре и на новогодних праздниках. Новый спектакль поставил уже известный краснодарскому зрителю режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Егоров. На его счету более 50 спектаклей в разных городах России — от Южно-Сахалинска, Алтайского края и Урала до юга России — и шесть номинаций на премию «Золотая маска».

В Театре драмы идут два его спектакля — «Записки из Мертвого дома» по Достоевскому и «Анна Каренина» Толстого. В «Одном театре» Егоров поставил «Я умер от варенья» и «Витамин роста» по стихам Олега Григорьева.

«Не изменяя своим принципам работы с литературной основой постановки, Дмитрий Егоров оставляет звонкое пушкинское слово без изменений, что позволяет наслаждаться его красотой и певучестью. Несмотря на строгое следование тексту, спектакль остается самостоятельным произведением искусства со своими особенными акцентами и смысловыми доминантами», — отметили в Краснодарском театре драмы.

© Фото Юлии Марининой

© Фото Юлии Марининой

© Фото Юлии Марининой

© Фото Юлии Марининой

© Фото Юлии Марининой

Оформлением спектакля занимался художник-постановщик Атмадзас Фемистокл. В дуэте с режиссером Дмитрием Егоровым они работают еще со студенческих лет. «Сцена превратилась в подобие русского традиционного лубка — особого вида графики, отличающегося простотой и яркостью элементов. На фоне подвижных и красочных декораций актеры-скоморохи рассказывают удивительную историю о воссоединении семьи. Этот путь наполнен чудесами и неожиданными поворотами, которые не дают даже самым маленьким зрителям скучать», — отметили в Краснодарском театре драмы.

«Сказку о царе Салтане» будут показывать ежедневно с 20 по 22 декабря, с 25 по 27 декабря. В некоторые дни пройдет по три показа — в 11:00, 14:00 и 17:00. В январе сказку покажут 4, 6 и 11 числа. Билеты стоят от 500 до 1000 рублей.