«Сказочный загадочный тоннель»: в краснодарском «Парке облаков» появилась новая локация

Жители оценили локацию в соцсетях. Некоторым захотелось загадать там желание или встретить Новый год:



«Сказочный загадочный тоннель».



«Надо поехать, загадать желание».



«Я вообще подумываю о том, чтобы в новогоднюю ночь туда рвануть».



Редакции Юга.ру светящийся тоннель напомнил украшения на Александровском бульваре. Новогоднюю иллюминацию от улицы Буденного до Гаврилова сделал инвестор, имя которого власти не разглашают. Однако, по данным СМИ, это компания Сергея Галицкого.