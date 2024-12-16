«Сказочный загадочный тоннель»: в краснодарском «Парке облаков» появилась новая локация

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/3255
    © Скриншот из телеграм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/3255

В Краснодаре в «Парке облаков» установили новогодний тоннель желаний

15 декабря пресс-служба парка «Краснодар» поделилась кадрами новой локации. В «Парке облаков» установили праздничный тоннель, украшенный огнями.

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Жители оценили локацию в соцсетях. Некоторым захотелось загадать там желание или встретить Новый год:

«Сказочный загадочный тоннель».

«Надо поехать, загадать желание».

«Я вообще подумываю о том, чтобы в новогоднюю ночь туда рвануть».

Редакции Юга.ру светящийся тоннель напомнил украшения на Александровском бульваре. Новогоднюю иллюминацию от улицы Буденного до Гаврилова сделал инвестор, имя которого власти не разглашают. Однако, по данным СМИ, это компания Сергея Галицкого.

Напомним, что в парке «Краснодар» подготовка к Новому году началась в первых числах ноября. Деревья украсили гирляндами, на поляне с араукариями вновь установили большие елочные шары, зимний шалфей «вырос» в Террасированном саду.

Как писали Юга.ру, в Японском саду парка «Краснодар» на прежнее место вернулся огромный красно-желтый дракон.

Благоустройство Краснодар Новый год парк «Краснодар» Парки Сергей Галицкий

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