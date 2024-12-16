В Краснодаре затопило улицу Московскую. Из-за этого автобус № 0 сменил маршрут

В Краснодаре после дождя затопило Музыкальный микрорайон и улицу Московскую

Сильный дождь, продолжавшийся в ночь с 15 на 16 декабря, затопил больше десяти улиц Краснодара. Как заявили в администрации, в городе работают 18 единиц водооткачивающей техники, чтобы устранить последствия стихии.

Многие с трудом добирались на работу — дороги и тротуары заполнила вода, припаркованные машины начали тонуть.