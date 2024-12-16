В Краснодаре затопило улицу Московскую. Из-за этого автобус №0 сменил маршрут
В Краснодаре после дождя затопило Музыкальный микрорайон и улицу Московскую
Сильный дождь, продолжавшийся в ночь с 15 на 16 декабря, затопил больше десяти улиц Краснодара. Как заявили в администрации, в городе работают 18 единиц водооткачивающей техники, чтобы устранить последствия стихии.
Многие с трудом добирались на работу — дороги и тротуары заполнила вода, припаркованные машины начали тонуть.
Из-за подтоплений временно изменилась схема движения автобуса №0 на улице Московской. Маршрут сокращен — транспорт идет только до Жигулёвской. На перекрестке Московской и Гомельской работают три насосные установки.
Водооткачивающая техника задействована по следующим адресам:
- улица Парижская;
- улица Тихорецкая;
- улица Соколова,
- пересечение Автомобильной и Ростовского шоссе;
- улица Тенистая;
- улица Российская;
- Бульвар Строителей,;
- улица Просторная,;
- улица Комарова;
- перекресток Дзержинского и Грибоедова;
- улица Мусоргского;
- улица Агрохимическая;
- улица Тверская;
- улица Ангарская.
Жителей просят сообщать о происшествиях и затоплениях по телефону службы спасения «112».
Как писали Юга.ру, в начале недели в Краснодарском крае синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег и гололед.