В Краснодаре затопило улицу Московскую. Из-за этого автобус №0 сменил маршрут

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»

В Краснодаре после дождя затопило Музыкальный микрорайон и улицу Московскую

Сильный дождь, продолжавшийся в ночь с 15 на 16 декабря, затопил больше десяти улиц Краснодара. Как заявили в администрации, в городе работают 18 единиц водооткачивающей техники, чтобы устранить последствия стихии.

Многие с трудом добирались на работу — дороги и тротуары заполнила вода, припаркованные машины начали тонуть.

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Из-за подтоплений временно изменилась схема движения автобуса №0 на улице Московской. Маршрут сокращен — транспорт идет только до Жигулёвской. На перекрестке Московской и Гомельской работают три насосные установки.

Водооткачивающая техника задействована по следующим адресам:

  • улица Парижская;
  • улица Тихорецкая;
  • улица Соколова,
  • пересечение Автомобильной и Ростовского шоссе;
  • улица Тенистая;
  • улица Российская;
  • Бульвар Строителей,;
  • улица Просторная,;
  • улица Комарова;
  • перекресток Дзержинского и Грибоедова;
  • улица Мусоргского;
  • улица Агрохимическая;
  • улица Тверская;
  • улица Ангарская.

Жителей просят сообщать о происшествиях и затоплениях по телефону службы спасения «112».

Как писали Юга.ру, в начале недели в Краснодарском крае синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег и гололед.

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