В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с дождей и мокрого снега
Синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале недели. В регионе прогнозируют дожди, мокрый снег и гололед
Краснодарский ЦГМС сообщил, что понедельник, 16 декабря, на Кубани ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег, в предгорных районах и горах снег.
Возможны гололедно-изморозевые отложения и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах — гололедица.
«Ушли на Красную или испугались снега?»:
В отдельных районах Краснодарского края прогнозируют сильный дождь со снегом, грозой и ветром с порывами до 20-25 м/с и до 26-29 м/с.
Температура воздуха днем — 1-6 °С, в горах — от -5 °С до 0 °С, на Черноморском побережье — 4-9 °С.
В Краснодаре в понедельник будет облачно с прояснениями. Утром дождь и мокрый снег, после преимущественно без осадков. Днем столбик термометра не поднимется выше 5 °С.
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