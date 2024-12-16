В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с дождей и мокрого снега

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале недели. В регионе прогнозируют дожди, мокрый снег и гололед

Краснодарский ЦГМС сообщил, что понедельник, 16 декабря, на Кубани ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег, в предгорных районах и горах снег.

Возможны гололедно-изморозевые отложения и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах — гололедица. 

«Ушли на Красную или испугались снега?»:

В отдельных районах Краснодарского края прогнозируют сильный дождь со снегом, грозой и ветром с порывами до 20-25 м/с и до 26-29 м/с. 

Температура воздуха днем — 1-6 °С, в горах — от -5 °С до 0 °С, на Черноморском побережье — 4-9 °С.

В Краснодаре в понедельник будет облачно с прояснениями. Утром дождь и мокрый снег, после преимущественно без осадков. Днем столбик термометра не поднимется выше 5 °С.

Ранее Юга.ру рассказывали, какая зима ожидается в Краснодаре.

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