Краснодарский экоцентр объявил сбор новогодних украшений

В Краснодаре в экоцентре «Чистая среда» начали принимать новогодние предметы и декор

10 декабря краснодарский экоцентр «Чистая среда» объявил сбор новогодних предметов и декора. Их принимают до 24 декабря.



Собранными вещами будут обмениваться на новогоднем свопе, который пройдет 22 декабря.

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Что можно принести? новогодние елочные игрушки, гирлянды, мишуру;

праздничную/карнавальную одежду, новогодние детские костюмы;

новогоднюю посуду (тарелки, чашки, сервизы);

сумки, клатчи;

украшения (серьги, бусы, броши). Для декора и других новогодних вещей в экоцентре установили отдельный контейнер. Все они должны быть в хорошем состоянии.



Экоцентр работает ежедневно с 12:00 до 20:00 на улице Одесской, 48В.