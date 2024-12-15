Краснодарский экоцентр объявил сбор новогодних украшений

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре в экоцентре «Чистая среда» начали принимать новогодние предметы и декор

10 декабря краснодарский экоцентр «Чистая среда» объявил сбор новогодних предметов и декора. Их принимают до 24 декабря.

Собранными вещами будут обмениваться на новогоднем свопе, который пройдет 22 декабря. 

Искусственная или «живая»:

Что можно принести?

  • новогодние елочные игрушки, гирлянды, мишуру;
  • праздничную/карнавальную одежду, новогодние детские костюмы;
  • новогоднюю посуду (тарелки, чашки, сервизы);
  • сумки, клатчи;
  • украшения (серьги, бусы, броши).

Для декора и других новогодних вещей в экоцентре установили отдельный контейнер. Все они должны быть в хорошем состоянии.

Экоцентр работает ежедневно с 12:00 до 20:00 на улице Одесской, 48В.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца декабря пройдут сразу несколько новогодних маркетов.

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