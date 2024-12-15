Краснодарский экоцентр объявил сбор новогодних украшений
В Краснодаре в экоцентре «Чистая среда» начали принимать новогодние предметы и декор
10 декабря краснодарский экоцентр «Чистая среда» объявил сбор новогодних предметов и декора. Их принимают до 24 декабря.
Собранными вещами будут обмениваться на новогоднем свопе, который пройдет 22 декабря.
Искусственная или «живая»:
Что можно принести?
- новогодние елочные игрушки, гирлянды, мишуру;
- праздничную/карнавальную одежду, новогодние детские костюмы;
- новогоднюю посуду (тарелки, чашки, сервизы);
- сумки, клатчи;
- украшения (серьги, бусы, броши).
Для декора и других новогодних вещей в экоцентре установили отдельный контейнер. Все они должны быть в хорошем состоянии.
Экоцентр работает ежедневно с 12:00 до 20:00 на улице Одесской, 48В.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца декабря пройдут сразу несколько новогодних маркетов.
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