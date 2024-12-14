В Краснодарском крае пятилетняя Алиса Сай нуждается в дорогостоящем лечении. Как ей помочь?

После рождения Алисы выяснилось, что у нее синдром Дауна. Позже врачи сообщили о плохих показателях крови, но смогли добиться улучшений. Маму с Алисой выписали из роддома, но под наблюдением гематолога.



Полтора года девочка развивалась нормально, но в январе 2021 года почувствовала себя плохо. После обследования ей диагностировали острый лейкоз — рак крови. Алиса выздоровела, но утратила все навыки.



«В два с половиной года мы начали с нуля. Алиса училась двигаться, ходить и говорить. Я искала курсы лечения, возможности их оплачивать. И дочка достигла хороших результатов. Алиса ходит в специальный детский сад, ладит с детьми, любит играть и заниматься», — поделилась мама девочки Людмила Осипцова.



Заметные улучшения у Алисы начались после лечения в краснодарском центре реабилитации. Она стала спокойнее, лучше понимает речь, говорит короткими фразами. Однако лечение необходимо продолжать.



«У Алисы синдром Дауна, сенсорно-моторная алалия (системное расстройство психоречевого развития). Сопутствующий диагноз — острый миелоидный лейкоз в состоянии ремиссии. Девочка нуждается в реабилитации для активизации психоречевого развития, формирования навыков коммуникации с использованием альтернативных средств, укрепления опорно-двигательного аппарата, развития моторики», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



Папа Алисы ушел из семьи, почти им не помогает. Ее маме сложно самостоятельно собрать необходимую сумму на оплату курсового лечения. Всего требуется 167 118 рублей .



Как помочь Алисе?

отправить пожертвование с банковской карты на сайте Русфонда;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Алисы Сай);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать его можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Алисы Сай. Без НДС.