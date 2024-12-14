В Краснодарском крае пятилетняя Алиса Сай нуждается в дорогостоящем лечении. Как ей помочь?
Краснодарский «Русфонд» начал сбор средств девочке с синдромом Дауна на курсовое лечение
После рождения Алисы выяснилось, что у нее синдром Дауна. Позже врачи сообщили о плохих показателях крови, но смогли добиться улучшений. Маму с Алисой выписали из роддома, но под наблюдением гематолога.
Полтора года девочка развивалась нормально, но в январе 2021 года почувствовала себя плохо. После обследования ей диагностировали острый лейкоз — рак крови. Алиса выздоровела, но утратила все навыки.
«В два с половиной года мы начали с нуля. Алиса училась двигаться, ходить и говорить. Я искала курсы лечения, возможности их оплачивать. И дочка достигла хороших результатов. Алиса ходит в специальный детский сад, ладит с детьми, любит играть и заниматься», — поделилась мама девочки Людмила Осипцова.
Заметные улучшения у Алисы начались после лечения в краснодарском центре реабилитации. Она стала спокойнее, лучше понимает речь, говорит короткими фразами. Однако лечение необходимо продолжать.
«У Алисы синдром Дауна, сенсорно-моторная алалия (системное расстройство психоречевого развития). Сопутствующий диагноз — острый миелоидный лейкоз в состоянии ремиссии. Девочка нуждается в реабилитации для активизации психоречевого развития, формирования навыков коммуникации с использованием альтернативных средств, укрепления опорно-двигательного аппарата, развития моторики», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.
Папа Алисы ушел из семьи, почти им не помогает. Ее маме сложно самостоятельно собрать необходимую сумму на оплату курсового лечения. Всего требуется 167 118 рублей.
Как помочь Алисе?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте Русфонда;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Алисы Сай);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать его можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Алисы Сай. Без НДС.
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