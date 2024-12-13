ГК ТОЧНО вошла в топ-10 застройщиков России по количеству сделок в сервисах Сбера

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) попал в десятку ведущих застройщиков страны по версии сервиса Сбера «Домклик»

В Москве прошел конференция для профессионалов рынка недвижимости России DomclickDigitalForum. Мероприятие объединило более 1,6 тысяч лидеров строительной отрасли: представителей госорганов, банков, классифайдов, первых лиц агентств недвижимости и застройщиков.

На форуме назвали лауреатов премии «Топ-50 агентств недвижимости и застройщиков». В рейтинг вошли строительные компании, которые провели больше всего ипотечных сделок со Сбером и сделок без ипотеки через сервис «Домклик» с 1 января по 31 октября 2024 года.

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ГК ТОЧНО прочно закрепилась на 8 месте в списке лидеров отрасли — в 2024-м девелопер провел более 2,6 тысяч сделок через сервисы Сбера и поднялся на 22 позиции. Награду команде ТОЧНО вручил директор сервиса «Домклик» Алексей Лейпи.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

ГК ТОЧНО и Сбер связывают многолетние партнерские отношения — сегодня около половины сделок девелопера проходят через банк. А благодаря проектному финансированию Сбера ТОЧНО ежегодно инвестирует в развитие инфраструктуры 12 городов в 5 регионах страны миллиарды рублей: строит жилые дома, благоустраивает зеленые территории, возводит детские сады, школы, поликлиники, храмы, фитнес-центры, инклюзивные площадки, парки и бульвары.

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«Сотрудничаем со Сбербанком с момента основания компании. Практически все жилые комплексы реализуем при проектном финансировании Сбера. Такой подход позволяет нам уменьшить риски незапланированной остановки строительства, а банку — обеспечить надежный контроль вложенных средств. Клиенты знают, что их сделки надежно застрахованы лидером банковской отрасли», — комментирует начальник отдела ипотечного кредитования ГК ТОЧНО Гульсина Шакова.