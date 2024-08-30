ГК ТОЧНО и Сбер подписали соглашение о цифровой трансформации бизнеса девелопера

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Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Шкаленко, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Владимира Шкаленко, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

ГК ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) и Краснодарское отделение Сбербанка займутся цифровой трансформацией бизнес-процессов девелопера

Соглашение о сотрудничестве до 2027 года подписали директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха и управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко. 

Совместно партнеры оптимизируют бизнес-процессы девелопера, разработают стратегии работы и совместные предложения для потребителей. Новые цифровые продукты и технологии увеличат рентабельность группы компаний и способствуют развитию ее конкурентоспособности на рынке.

Цифровая трансформация ГК ТОЧНО — логичное продолжение стратегического сотрудничества девелопера со Сбером, которое длится с 2018 года.

Квартира, парящая в воздухе:

«Мы готовы делиться с клиентами нашими лучшими цифровыми решениями, чтобы как можно больше компаний могли эффективно решать рабочие задачи и улучшать качество клиентских услуг. ГК ТОЧНО — один из лидеров инвестиционно-строительной сферы Краснодарского края и наш давний партнер. Я уверена, что цифровая трансформация поможет усовершенствовать бизнес-модель компании за счет оптимизации рабочих процессов и увеличения скорости обработки клиентских заявок, что кратно улучшит качество предоставляемого сервиса», — прокомментировала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

ГК ТОЧНО и Сбер связывает многолетнее партнерство — в 2018 году девелопер одним из первых в регионе получил проектное финансирование для строительства жилья. На протяжении этого времени девелопер показывал финансовую устойчивость — ГК ТОЧНО остается лидером инвестиционно-строительных компаний юга России и активно разрабатывает финансовые продукты для клиентов в коллаборации с одним из крупнейших банков страны.

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«На протяжении 11 лет мы активно внедряем инновации и совершенствуем технологии: как в строительстве, так и в работе с клиентами. Поэтому стратегию выбрали однозначную — идти с лидерами, теми, кто имеет одну из наибольших компетенций в России на сегодняшний день. Мы уверены в экспертах Сбера, нашего давнего партнера, и нацелены на эффективный результат. Оптимизация бизнес-процессов компании позволит увеличить скорость реагирования на изменения рынка и найти дополнительные ресурсы на разработку продуктов для наших клиентов», — отметила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха. 

Как писали Юга.ру, 28 августа в Краснодаре открыли Аллею славы бокса ЮФО, созданную благотворительным фондом ТОЧНО Добро (входит в ГК ТОЧНО) совместно с Федерацией бокса России в ЮФО.

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