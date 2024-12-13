Закрытый аэропорт Геленджика обновят за 2,8 млрд рублей

В 2025 году в Геленджике модернизируют аэропорт

«На текущий момент подрядчик ведет работы в рамках первого этапа проекта. Ведется строительство технологического здания и здания для производственных служб предприятия, они будут располагаться в зоне старого аэровокзала. Уже завершено возведение несущих конструкций, ведется монтаж фасадов, а также внешних и внутренних инженерных сетей», — заявил генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.

12 декабря «Интерфакс» сообщил , что аэропорт Геленджика собираются модернизировать к 2026 году.

В рамках второго этапа появится прогулочный парк. Он будет находиться между терминалом и новым зданием производственных служб. Третий этап предусматривает строительство парковки на 100 мест.

Общая стоимость проекта составляет 2,8 млрд рублей.

Напомним, утром 24 февраля 2022 года на юге России приостановили работу 12 аэропортов, кроме сочинского.