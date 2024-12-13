Закрытый аэропорт Геленджика обновят за 2,8 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В 2025 году в Геленджике модернизируют аэропорт

12 декабря «Интерфакс» сообщил, что аэропорт Геленджика собираются модернизировать к 2026 году.

«На текущий момент подрядчик ведет работы в рамках первого этапа проекта. Ведется строительство технологического здания и здания для производственных служб предприятия, они будут располагаться в зоне старого аэровокзала. Уже завершено возведение несущих конструкций, ведется монтаж фасадов, а также внешних и внутренних инженерных сетей», — заявил генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.

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В рамках второго этапа появится прогулочный парк. Он будет находиться между терминалом и новым зданием производственных служб. Третий этап предусматривает строительство парковки на 100 мест.

Общая стоимость проекта составляет 2,8 млрд рублей.

Напомним, утром 24 февраля 2022 года на юге России приостановили работу 12 аэропортов, кроме сочинского.

Как писали Юга.ру, в Абхазии в 2026 году собираются открыть единственный аэропорт. Воздушная гавань не работает больше 30 лет — со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах. 

Авиация Аэропорты Геленджик Деньги Инвестиции

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Закрытый аэропорт Геленджика обновят за 2,8 млрд рублей
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