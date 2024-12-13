Горнолыжные курорты Сочи снова закрыли трассы и туробъекты из-за угрозы лавин. Показываем обстановку

«Курорт Красная Поляна» и «Роза Хутор» в связи с непогодой приостановили работу некоторых локаций

12 декабря пресс-служба «Курорта Красная Поляна» сообщила о закрытии всех горнолыжных трасс из-за лавиноопасности. Локации не работают и 13 декабря.



Однако гости курорта могут прокатиться на канатных дорогах «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина».

Ограничения не помешали отдыхающим насладиться снегом и придумать другие развлечения. В соцсетях появилось видео с мужчиной, который решил пробежаться по Красной Поляне в одних шортах:

На «Роза Хутор» 12 декабря из-за снегопада не работали смотровая площадка «Роза Пик», сувенирные магазины и родельбан. 13 декабря на курорте закрыли «Подвесной Мост» и «Качели на Пике».



В пресс-службе «Роза Хутор» рассказали, что сегодня канатные дороги работают до «Роза Пик», однако, на пике видимость составляет 100 метров.

12 декабря в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи попросили водителей не парковать автомобили на тротуарах, вдоль дорог, а также вблизи перекрестков. Машины создают помехи спецслужбам и мешают расчищать снег в поселке Красная Поляна и селе Эсто-Садок.