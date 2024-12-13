Строительство трассы в микрорайоне Гидростроителей на юге Краснодара оценили в 80 млрд рублей

Краснодарский край

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  • Новый Гидрострой © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Новый Гидрострой © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Южный скоростной периметр Краснодара обойдется в 80 млрд рублей

12 декабря «РБК Краснодар» сообщил, что специалисты оценили стоимость строительства Южного скоростного периметра в 80 млрд рублей. Только проектно-изыскательные работы обойдутся в 500 млн рублей.

«В настоящее время проведены общественные обсуждения разработанной документации по планировке территории, по результатам которых данная документация направлена на доработку с учетом предложений, поступивших на общественных обсуждениях», — заявил замглавы города Владимир Архипов.

Начать строить трассу собираются в 2026 году. Реализовать масштабный проект планируют к 2035 году при условии выделения необходимой суммы.

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Южный скоростной периметр — это дорога от улицы Бородинской через Валерия Гассия до Старокубанской с двумя мостами в районе парка «Солнечный остров». Оттуда она пройдет по Воронежской с выходом на Адыгейскую набережную и Шевченко. Изначально ее длина составляла 9,6 км, сейчас говорится о 7,14 км.

По задумке чиновников, строительство дороги позволит снизить число заторов на въезде в город более чем на 30% и сократить время движения транспорта до центра Краснодара.

Напомним, для строительства новой трассы администрация Краснодара собирается изымать земельные участки и сносить гаражи. Жители микрорайона с таким решением не согласны.

Как писали Юга.ру, 5 декабря в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Садовой раздался взрыв из-под земли. На тротуаре вылетели крышки люков и разлетелась плитка. 

Деньги Дороги Инфраструктура Краснодар Строительство

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