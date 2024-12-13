В сети появился трейлер фильма «Новокаин» про парня, который не чувствует боли

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  • Кадр из трейлера к фильму «Новокаин» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
    Кадр из трейлера к фильму «Новокаин» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

Paramount Pictures опубликовала первый трейлер комедийного боевика «Новокаин» с Джеком Куэйдом (18+)

Студия Paramount Pictures представила дебютный трейлер экшна «Новокаин».

По сюжету Натан Кейн — обычный сотрудник банка. Однако у него есть необычное заболевание, из-за которого он не чувствует физическую боль. Когда девушку его мечты берут в заложницы, это побуждает Нейта использовать свой недуг как суперсилу. В битве со злодеями он становится неуязвимым, ему не страшны ожоги, ножевые ранения и кулаки.

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Главную роль исполнил Джек Куэйд («Пацаны», «Голодные игры», «Оппенгеймер»). Режиссерами выступили Дэн Берк и Роберт Ольсен, снявшие хорроры «Вторая половинка» и «Злодеи».

Зарубежная премьера ленты состоится 14 марта 2025 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре можно посмотреть мультфильм «Моана 2». Ленту показывают в формате 2D под названием «В погоне за брызгами».

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В сети появился трейлер фильма «Новокаин» про парня, который не чувствует боли
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