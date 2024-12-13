В сети появился трейлер фильма «Новокаин» про парня, который не чувствует боли

Студия Paramount Pictures представила дебютный трейлер экшна «Новокаин».

По сюжету Натан Кейн — обычный сотрудник банка. Однако у него есть необычное заболевание, из-за которого он не чувствует физическую боль. Когда девушку его мечты берут в заложницы, это побуждает Нейта использовать свой недуг как суперсилу. В битве со злодеями он становится неуязвимым, ему не страшны ожоги, ножевые ранения и кулаки.