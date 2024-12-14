Вышел первый трейлер зомби-хоррора «28 лет спустя» с Киллианом Мерфи
Компания Sony Pictures выпустила трейлер «28 лет спустя» — продолжения зомби-хорроров «28 дней спустя» и «28 недель спустя» (18+)
Студия Sony Pictures Entertainment опубликовала дебютный трейлер фильма «28 лет спустя». Это сиквел зомби-хорроров «28 дней спустя» 2002 года и «28 недель спустя» 2007 года.
Постапокалиптический фильм ужасов снял оскароносный режиссер Дэнн Бойл («На игле», «Миллионер из трущоб», «Пляж»). Роли исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джоди Комер, Киллиан Мерфи, Джек О’Коннелл, Эрин Келлиман, Эдвин Рюдинг, Чи Льюис-Парри, Нэйтан Холл.
Читайте также:
События развернутся спустя много лет после финала предыдущей части. В центре сюжета оказывается мальчик, который покидает убежище и отправляется на поиски врача для своей умирающей матери.
«28 лет спустя» станет началом новой трилогии. Лента выйдет в мировой прокат 20 июня 2025 года.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжаются кринж-пати. Можно посмотреть «Не шутите с Зоханом», «Шрек», «Мачо и ботан», «Американский пирог».