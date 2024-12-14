Компания Sony Pictures выпустила трейлер «28 лет спустя» — продолжения зомби-хорроров «28 дней спустя» и «28 недель спустя» (18+)

Студия Sony Pictures Entertainment опубликовала дебютный трейлер фильма «28 лет спустя». Это сиквел зомби-хорроров «28 дней спустя» 2002 года и «28 недель спустя» 2007 года.

События развернутся спустя много лет после финала предыдущей части. В центре сюжета оказывается мальчик, который покидает убежище и отправляется на поиски врача для своей умирающей матери.

«28 лет спустя» станет началом новой трилогии. Лента выйдет в мировой прокат 20 июня 2025 года.