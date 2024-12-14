Вышел первый трейлер зомби-хоррора «28 лет спустя» с Киллиа­ном Мерфи

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «28 лет спустя» © Скриншот видео с Rutube-канала «KinoTreiler»
    Кадр из трейлера к фильму «28 лет спустя» © Скриншот видео с Rutube-канала «KinoTreiler»

Компания Sony Pictures выпустила трейлер «28 лет спустя» — продолжения зомби-хорроров «28 дней спустя» и «28 недель спустя» (18+)

Студия Sony Pictures Entertainment опубликовала дебютный трейлер фильма «28 лет спустя». Это сиквел зомби-хорроров «28 дней спустя» 2002 года и «28 недель спустя» 2007 года.

Постапокалиптический фильм ужасов снял оскароносный режиссер Дэнн Бойл («На игле», «Миллионер из трущоб», «Пляж»). Роли исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джоди Комер, Киллиан Мерфи, Джек О’Коннелл, Эрин Келлиман, Эдвин Рюдинг, Чи Льюис-Парри, Нэйтан Холл.

Читайте также:

События развернутся спустя много лет после финала предыдущей части. В центре сюжета оказывается мальчик, который покидает убежище и отправляется на поиски врача для своей умирающей матери.

«28 лет спустя» станет началом новой трилогии. Лента выйдет в мировой прокат 20 июня 2025 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжаются кринж-пати. Можно посмотреть «Не шутите с Зоханом», «Шрек», «Мачо и ботан», «Американский пирог».

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения

Новости

Вышел первый трейлер зомби-хоррора «28 лет спустя» с Киллиа­ном Мерфи
В Краснодарском крае пятилетняя Алиса Сай нуждается в дорогостоящем лечении. Как ей помочь?
В Краснодаре покажут мюзикл «Дракула» по мотивам романа Брэма Стокера
Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о саундсистемной музыке
Снег и мороз в Краснодарском крае: синоптики предупредили об опасной погоде в выходные
В сети появился трейлер фильма «Новокаин» про парня, который не чувствует боли

Лента новостей

Удобство и безопасность под ключ
12 декабря, 15:12 Реклама
Удобство и безопасность под ключ
Как «Ростелеком» обеспечил цифровыми технологиями четыре тысячи анапских семей
Всё и даже больше
11 декабря, 16:16
Всё и даже больше
Репортаж с открытия дилерского центра «РОЛЬФ» в Краснодаре
Количество пешеходов на улице Красной в Краснодаре после включения новогодней иллюминации выросло в 2,5 раза — аналитики
12 декабря, 12:50
Количество пешеходов на улице Красной в Краснодаре после включения новогодней иллюминации выросло в 2,5 раза — аналитики

Реклама на сайте