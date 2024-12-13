Парад новогодних елок, барабаны и кинопоказ на пляже. Как отметят День города в Анапе?

Пресс-служба мэрии Анапы анонсировала на 15 декабря программу культурных, спортивных и детских мероприятий, посвященных Дню города. Напомним, местные васти перенесли празднование с сентября на декабрь.

На Арт-авеню на улице Горького пройдет парад новогодних елок. Деревья украсили местные мастера. Туристы и жители города смогут проголосовать за самую необычную «конкурсантку». Выставка откроется в 12:00. Здесь же в 15:30 выступит «Не школа барабанов».