Парад новогодних елок, барабаны и кинопоказ на пляже. Как отметят День города в Анапе?
Мэрия Анапы опубликовала афишу мероприятий на День города. Его отпразднуют 15 декабря
Пресс-служба мэрии Анапы анонсировала на 15 декабря программу культурных, спортивных и детских мероприятий, посвященных Дню города. Напомним, местные васти перенесли празднование с сентября на декабрь.
На Арт-авеню на улице Горького пройдет парад новогодних елок. Деревья украсили местные мастера. Туристы и жители города смогут проголосовать за самую необычную «конкурсантку». Выставка откроется в 12:00. Здесь же в 15:30 выступит «Не школа барабанов».
На Театральной площади в 17:45 на фасадах культурного центра «Родина» будут транслировать праздничные видео и продолжение мультфильма про Песковика. Это сказка о том, кто такой Песковик, как он оказался в Анапе и обзавелся семьей.
Песковики и змея на пляже:
На Центральном пляже активности ожидаются с самого утра. В 11:30 пройдет мастер-класс от студии джампинга, а в 13:00 — занятие по направлению «умный фитнес».
С 15:00 на пляже организуют развлечения для детей. В программе — аквагрим, анимация, кинопоказ и фотосессия со сказочными героями. В 20:00 в кинотеатре под открытым небом покажут российскую семейную комедию «Одна дома» (16+).
Как писали Юга.ру, власти Анапы хотят возродить нравственный кодекс анапчанина и создать «языковой патруль».