В пятницу, 13-го, в Краснодар придет зима. После дождя утром возможен гололед

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в пятницу, 13 декабря, в Краснодаре ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью понизится до -2-3 °С. Утром в городе возможен гололед.

Днем синоптики обещают не больше +1 °С, по данным «Яндекс.Погоды», из-за ветра и повышенной влажности такая температура будет ощущаться как -8 °С. Также прогнозируют ветер с порывами до 15-25 м/с.