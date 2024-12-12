В пятницу, 13-го, в Краснодар придет зима. После дождя утром возможен гололед
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Краснодаре
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в пятницу, 13 декабря, в Краснодаре ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью понизится до -2-3 °С. Утром в городе возможен гололед.
Днем синоптики обещают не больше +1 °С, по данным «Яндекс.Погоды», из-за ветра и повышенной влажности такая температура будет ощущаться как -8 °С. Также прогнозируют ветер с порывами до 15-25 м/с.
Теплая, но снежная:
Кроме того, в Краснодаре пройдет небольшой снег. При этом 12 декабря в городе был ливень, некоторые улицы подтопило.
Как писали Юга.ру, жителей Сочи и Адыгеи предупредили о лавиноопасности в горах. Горнолыжный «Курорт Красная Поляна» 12 декабря закрыл трассы.
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