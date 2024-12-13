В Краснодаре пройдет новогодняя мем-вечеринка

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина
    © Фото Михаила Ступина

Участникам предлагают выбрать костюм из любимого мема (18+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 27 декабря новогоднюю мем-вечеринку.

Участникам предлагают выбрать костюм из любимого мема. Также в программе открытый микрофон «Стендап для робких», викторина и конкурс на лучший образ. За активное участие в вечеринке гостям будут дарить подарки.

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«Хочется проводить этот год со смехом, благодарностью и надеждой, чтобы войти в новый год свободными. Приходите, даже если уже никому не верите и ничего не ждете, а имя Ибрагим вам ни о чем не говорит», — приглашают организаторы.

Вечеринка пройдет с 18:00 до 23:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 450 рублей. Необходима предварительная регистрация на мероприятие.

Мем — любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов. Название произошло от древнегреческого «миметес» — «подражатель, имитатор». Понятие ввел британский биолог и популяризатор науки Ричард Докинз в 1976 году.

Как писали Юга.ру, благотворительный фонд «Добрый-Юг» анонсировал на 14 декабря новогодний «НеПросто фестиваль».

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