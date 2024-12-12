Власти Краснодара отменили гуляния в центре города в новогоднюю ночь

Концертов и гуляний на Главной городской площади Краснодара в новогоднюю ночь не будет

«Но запрещать жителям и гостям города собираться, радоваться наступлению Нового года и Рождества мы, конечно, не будем»,— написал Наумов.

10 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил , что на заседании Антитеррористической комиссии власти решили отменить концертную программу на Главной городской площади в новогоднюю ночь.

Он отметил, что в Краснодар перед праздниками приедет «весь край», поэтому власти усилят меры безопасности на вокзалах, в учреждениях культуры, в парках и популярных местах досуга. Аварийные бригады переведут в режим полной готовности.

Напомним, в Краснодарском крае действует ограничение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек.

В Краснодаре с 2022 года отменяют гуляния на Главной городской площади. В декабре 2023-го мэр Краснодара отменил городские фейерверки и попросил жителей отказаться от пиротехники.