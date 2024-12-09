Власти Краснодара запретили грузовикам ездить по городу днем перед Новым годом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре ограничат движение большегрузов с 16 декабря

4 декабря пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала постановление администрации о дополнительных мерах по упорядочению движения транспорта. В нем указано, что руководители ТРЦ, складов и строительных компаний, использующих фуры, могут перевозить грузы только в ночное время с 22:00 до 6:00.

Запрет на проезд в дневные часы будет действовать с 16 по 31 декабря.

«Город рассчитан на 300 тыс. человек»:

Это должно снизить нагрузку на городских дорогах перед Новым годом.

Также до 9 декабря департаменту транспорта Краснодара поручили разработать новую схему подъезда грузовиков к магазинам и оптовым складам. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Московской десять дней устраняют провалы под трамвайными путями. Рядом появились новые ямы.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

Новости

На участке трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе ограничили скорость и сузили проезжую часть
В Краснодаре в кино показывают мультфильм «Моана 2». Под каким кодовым названием его искать в расписании?
Новороссийск снова без воды: жителям на два дня отключат ресурс
С 2025 года между Ростовом, Махачкалой и Астраханью будет курсировать круизный лайнер
Власти Краснодара запретили грузовикам ездить по городу днем перед Новым годом
Это провал. На улице Московской в Краснодаре обнаружили очередное повреждение трубопровода

Лента новостей

Это провал
Сегодня, 10:34
Это провал
На улице Московской в Краснодаре обнаружили очередное повреждение трубопровода
Ветер и осадки
Сегодня, 08:33
Ветер и осадки
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели
Возле «Авроры» появится «Эндемик»
6 декабря, 17:19 Реклама
Возле «Авроры» появится «Эндемик»
В Краснодаре открыли продажу квартир в новом ЖК в центре города

Реклама на сайте