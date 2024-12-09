Власти Краснодара запретили грузовикам ездить по городу днем перед Новым годом
В Краснодаре ограничат движение большегрузов с 16 декабря
4 декабря пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала постановление администрации о дополнительных мерах по упорядочению движения транспорта. В нем указано, что руководители ТРЦ, складов и строительных компаний, использующих фуры, могут перевозить грузы только в ночное время с 22:00 до 6:00.
Запрет на проезд в дневные часы будет действовать с 16 по 31 декабря.
«Город рассчитан на 300 тыс. человек»:
Это должно снизить нагрузку на городских дорогах перед Новым годом.
Также до 9 декабря департаменту транспорта Краснодара поручили разработать новую схему подъезда грузовиков к магазинам и оптовым складам.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Московской десять дней устраняют провалы под трамвайными путями. Рядом появились новые ямы.