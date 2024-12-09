Власти Краснодара запретили грузовикам ездить по городу днем перед Новым годом

4 декабря пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала постановление администрации о дополнительных мерах по упорядочению движения транспорта. В нем указано, что руководители ТРЦ, складов и строительных компаний, использующих фуры, могут перевозить грузы только в ночное время с 22:00 до 6:00.



Запрет на проезд в дневные часы будет действовать с 16 по 31 декабря.