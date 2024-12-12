Где в Краснодаре 12 декабря отключат электричество? Публикуем список адресов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре плановые отключения света продолжатся до 27 декабря

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 12 декабря планово отключат электроэнергию.

С 9:00 до 12:00 света не будет по адресу:

  • 70-летия Октября, 22.

А с 10:00 до 14:00:

  • Сормовская, 181.

Абхазия полностью осталась без электричества:

С 13:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

  • Бабушкина, 138, 147, 156, 160, 175, 183;
  • Воровского, 103/1 116, 137, 142;
  • Рылеева, 147, 175, 179, 179/1;
  • Тургенева, 75, 78;
  • Бульварное кольцо, 4, 4а, 8;
  • проспект Чекистов, 7, 9/1;

С 12:00 до 18:00:

  • проспект Чекистов, 9.

С 9:00 до 17:00:

  • Аэропортовский проезд, 57/1;
  • Аэропортовская, 37;
  • Почтовое отделение, 56;
  • Крылатая, 18;
  • Демидовская, 116;
  • поселок Пашковский, 2 отделение, 17;
  • Братьев Черников, 42;
  • Екатерининская, 33;
  • Московская, 123, 133;
  • Тополиная, 52;
  • Ростовское шоссе, 30/3;
  • Кореновская, 3, 9, 11;
  • Буденного, 197, 205, 278;
  • Костылева, 112, 116;
  • Воронежская, 35/1, 39, 47/2, 76.

Отметим, что в Краснодаре будут планово отключать электроэнергию до 27 декабря.

Как писали Юга.ру, жители Новороссийска пожаловались Путину на отключения электричества.

ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

Власти Краснодара отменили гуляния в центре города в новогоднюю ночь
Школу в Сочи закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ
Количество пешеходов на улице Красной в Краснодаре после включения новогодней иллюминации выросло в 2,5 раза — аналитики
Искусственная или «живая»? Краснодарский экоцентр рассказал, какую елку выбрать на Новый год
Семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы дали тюремные сроки
Где в Краснодаре 12 декабря отключат электричество? Публикуем список адресов

Лента новостей

Всё и даже больше
Вчера, 16:16
Всё и даже больше
Репортаж с открытия дилерского центра «РОЛЬФ» в Краснодаре
Коллектор на Московской в Краснодаре будут ремонтировать четыре месяца
Вчера, 13:22
Коллектор на Московской в Краснодаре будут ремонтировать четыре месяца
Работы оценили в 200 млн рублей
Власти Анапы хотят возродить нравственный кодекс анапчанина и создать «языковой патруль»
Вчера, 12:27
Власти Анапы хотят возродить нравственный кодекс анапчанина и создать «языковой патруль»

Реклама на сайте