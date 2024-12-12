Где в Краснодаре 12 декабря отключат электричество? Публикуем список адресов
В Краснодаре плановые отключения света продолжатся до 27 декабря
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 12 декабря планово отключат электроэнергию.
С 9:00 до 12:00 света не будет по адресу:
- 70-летия Октября, 22.
А с 10:00 до 14:00:
- Сормовская, 181.
Абхазия полностью осталась без электричества:
С 13:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:
- Бабушкина, 138, 147, 156, 160, 175, 183;
- Воровского, 103/1 116, 137, 142;
- Рылеева, 147, 175, 179, 179/1;
- Тургенева, 75, 78;
- Бульварное кольцо, 4, 4а, 8;
- проспект Чекистов, 7, 9/1;
С 12:00 до 18:00:
- проспект Чекистов, 9.
С 9:00 до 17:00:
- Аэропортовский проезд, 57/1;
- Аэропортовская, 37;
- Почтовое отделение, 56;
- Крылатая, 18;
- Демидовская, 116;
- поселок Пашковский, 2 отделение, 17;
- Братьев Черников, 42;
- Екатерининская, 33;
- Московская, 123, 133;
- Тополиная, 52;
- Ростовское шоссе, 30/3;
- Кореновская, 3, 9, 11;
- Буденного, 197, 205, 278;
- Костылева, 112, 116;
- Воронежская, 35/1, 39, 47/2, 76.
Отметим, что в Краснодаре будут планово отключать электроэнергию до 27 декабря.
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