Где в Краснодаре 12 декабря отключат электричество? Публикуем список адресов

В Краснодаре плановые отключения света продолжатся до 27 декабря

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 12 декабря планово отключат электроэнергию.



С 9:00 до 12:00 света не будет по адресу:

70-летия Октября, 22.

А с 10:00 до 14:00: