Жителей Сочи и Адыгеи предупредили о лавиноопасности в горах

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что с 11 по 13 декабря в горах Сочи и Адыгеи выше 1,5 тыс. метров будет сохраняться опасность схода снега.

Угрозу представляют склоны с крутизной более 30 градусов после обильных снегопадов. Спасатели рекомендуют местным жителям и туристам отказаться от походов в горы в период действия предупреждения.