Жителей Сочи и Адыгеи предупредили о лавиноопасности в горах

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за опасности лавин в горах Сочи и Адыгеи

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что с 11 по 13 декабря в горах Сочи и Адыгеи выше 1,5 тыс. метров будет сохраняться опасность схода снега. 

Угрозу представляют склоны с крутизной более 30 градусов после обильных снегопадов. Спасатели рекомендуют местным жителям и туристам отказаться от походов в горы в период действия предупреждения.

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По данным сочинского гидрометцентра, днем и ночью 12 декабря в городе пройдет слабый дождь. Ветер будет 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8 °С, днем поднимется до 8-13 °С.

13 декабря на курорте похолодает: днем 3-8 °С, ночью -5...0 °С. Ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

Как писали Юга.ру, 6 декабря Курорт Красная Поляна первым в Сочи открыл горнолыжный сезон 2024/2025. С 9 декабря кататься можно и на «Роза Хутор».

Адыгея Безопасность Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм МЧС Погода Сочи

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