Жителей Сочи и Адыгеи предупредили о лавиноопасности в горах
МЧС объявило штормовое предупреждение из-за опасности лавин в горах Сочи и Адыгеи
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что с 11 по 13 декабря в горах Сочи и Адыгеи выше 1,5 тыс. метров будет сохраняться опасность схода снега.
Угрозу представляют склоны с крутизной более 30 градусов после обильных снегопадов. Спасатели рекомендуют местным жителям и туристам отказаться от походов в горы в период действия предупреждения.
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По данным сочинского гидрометцентра, днем и ночью 12 декабря в городе пройдет слабый дождь. Ветер будет 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8 °С, днем поднимется до 8-13 °С.
13 декабря на курорте похолодает: днем 3-8 °С, ночью -5...0 °С. Ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.