В Краснодаре 15 декабря откроют елочные базары. Делимся списком адресов

Мэрия Краснодара рассказала об открытии 41 елочного базара. Узнали адреса и режим работы

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в это воскресенье, 15 декабря, в городе начнут торговать новогодними елками. Базары будут работать ежедневно до 31 декабря с 8:00 до 22:00.

Краснодарцы смогут приобрести российские ели и сосны из питомников Пермского края, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, а зарубежные — из Дании, Эстонии и Голландии.



В администрации отметили, что цены на отечественные хвойные будут устанавливать за дерево, на импортные деревья — по метражу.

Список адресов елочных базаров: проспект Чекистов, 7/1, 33;

Дальняя, 39;

Заводская, 4;

Калинина — Каляева;

Тургенева — Северная;

Тургенева, 110 — Космонавта Гагарина;

Федора Лузана, 41;

Рашпилевская, 147;

Орджоникидзе — Суворова;

Стасова — Бургасская (два торговых объекта);

Шевченко — Ставропольская;

Московская — 40-летия Победы (у детсада «Сказка»);

Одесская (между Красной и Коммунаров);

Садовая, 2;

Северная — Володарского;

Ставропольская, 102 — Вишняковой (два торговых объекта);

Ставропольская, 252 — Стасова (два торговых объекта);

Ростовское Шоссе, 12 км;

Западный Обход — Крылатская;

Атарбекова, 30 (два торговых объекта);

Герцена — Атарбекова (два торговых объекта);

Дзержинского, 165, 175 (2-я площадка);

Евгении Жигуленко, 4;

Калинина (служебный проход КНИИСХ);

Карякина, 10 — 18 (два торговых объекта);

Тургенева, 113;

Красных Партизан, 163 — Сочинская;

Евдокии Бершанской, 216 (жилой массив Пашковский);

Евдокии Бершанской — Лавочкина (жилой массив Пашковский);

Селезнева, 134 — Стасова;

Сормовская, 102 — Симферопольская;

Сормовская — Онежская, 3;

Трудовой Славы — Игнатова.

Напомним, что власти хотели открыть елочные базары еще 1 декабря, но из-за теплой погоды старт торговли перенесли на середину месяца.



Девять искусственных новогодних деревьев в городе установят до 15 декабря.