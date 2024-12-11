В Краснодаре 15 декабря откроют елочные базары. Делимся списком адресов

Краснодарский край

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  • © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    © Алёна Живцова, ЮГА.ру

Мэрия Краснодара рассказала об открытии 41 елочного базара. Узнали адреса и режим работы

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в это воскресенье, 15 декабря, в городе начнут торговать новогодними елками. Базары будут работать ежедневно до 31 декабря с 8:00 до 22:00.

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Краснодарцы смогут приобрести российские ели и сосны из питомников Пермского края, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, а зарубежные — из Дании, Эстонии и Голландии.

В администрации отметили, что цены на отечественные хвойные будут устанавливать за дерево, на импортные деревья — по метражу.

Список адресов елочных базаров:
  • проспект Чекистов, 7/1, 33;
  • Дальняя, 39;
  • Заводская, 4;
  • Калинина — Каляева;
  • Тургенева — Северная;
  • Тургенева, 110 — Космонавта Гагарина;
  • Федора Лузана, 41;
  • Рашпилевская, 147;
  • Орджоникидзе — Суворова;
  • Стасова — Бургасская (два торговых объекта);
  • Шевченко — Ставропольская;
  • Московская — 40-летия Победы (у детсада «Сказка»);
  • Одесская (между Красной и Коммунаров);
  • Садовая, 2;
  • Северная — Володарского;
  • Ставропольская, 102 — Вишняковой (два торговых объекта);
  • Ставропольская, 252 — Стасова (два торговых объекта);
  • Ростовское Шоссе, 12 км;
  • Западный Обход — Крылатская;
  • Атарбекова, 30 (два торговых объекта);
  • Герцена — Атарбекова (два торговых объекта);
  • Дзержинского, 165, 175 (2-я площадка);
  • Евгении Жигуленко, 4;
  • Калинина (служебный проход КНИИСХ);
  • Карякина, 10 — 18 (два торговых объекта);
  • Тургенева, 113;
  • Красных Партизан, 163 — Сочинская;
  • Евдокии Бершанской, 216 (жилой массив Пашковский);
  • Евдокии Бершанской — Лавочкина (жилой массив Пашковский);
  • Селезнева, 134 — Стасова;
  • Сормовская, 102 — Симферопольская;
  • Сормовская — Онежская, 3;
  • Трудовой Славы — Игнатова.

Напомним, что власти хотели открыть елочные базары еще 1 декабря, но из-за теплой погоды старт торговли перенесли на середину месяца.

Девять искусственных новогодних деревьев в городе установят до 15 декабря.

Ранее Юга.ру рассказывали, сколько стоит новогоднее поздравление в Краснодаре в 2024 году.

Краснодар Новый год Праздники Рождество Торговля

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