В Краснодаре 15 декабря откроют елочные базары. Делимся списком адресов
Мэрия Краснодара рассказала об открытии 41 елочного базара. Узнали адреса и режим работы
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в это воскресенье, 15 декабря, в городе начнут торговать новогодними елками. Базары будут работать ежедневно до 31 декабря с 8:00 до 22:00.
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В администрации отметили, что цены на отечественные хвойные будут устанавливать за дерево, на импортные деревья — по метражу.
- проспект Чекистов, 7/1, 33;
- Дальняя, 39;
- Заводская, 4;
- Калинина — Каляева;
- Тургенева — Северная;
- Тургенева, 110 — Космонавта Гагарина;
- Федора Лузана, 41;
- Рашпилевская, 147;
- Орджоникидзе — Суворова;
- Стасова — Бургасская (два торговых объекта);
- Шевченко — Ставропольская;
- Московская — 40-летия Победы (у детсада «Сказка»);
- Одесская (между Красной и Коммунаров);
- Садовая, 2;
- Северная — Володарского;
- Ставропольская, 102 — Вишняковой (два торговых объекта);
- Ставропольская, 252 — Стасова (два торговых объекта);
- Ростовское Шоссе, 12 км;
- Западный Обход — Крылатская;
- Атарбекова, 30 (два торговых объекта);
- Герцена — Атарбекова (два торговых объекта);
- Дзержинского, 165, 175 (2-я площадка);
- Евгении Жигуленко, 4;
- Калинина (служебный проход КНИИСХ);
- Карякина, 10 — 18 (два торговых объекта);
- Тургенева, 113;
- Красных Партизан, 163 — Сочинская;
- Евдокии Бершанской, 216 (жилой массив Пашковский);
- Евдокии Бершанской — Лавочкина (жилой массив Пашковский);
- Селезнева, 134 — Стасова;
- Сормовская, 102 — Симферопольская;
- Сормовская — Онежская, 3;
- Трудовой Славы — Игнатова.
Напомним, что власти хотели открыть елочные базары еще 1 декабря, но из-за теплой погоды старт торговли перенесли на середину месяца.
Девять искусственных новогодних деревьев в городе установят до 15 декабря.
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