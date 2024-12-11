В Краснодаре и Ростове-на-Дону утвердили пункты тестирования мигрантов. Где они находятся?

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя drobotdean с сайта freepik.com
    © Фото пользователя drobotdean с сайта freepik.com

Правительство РФ определило учреждения, где мигранты будут сдавать экзамены

10 декабря Правительство РФ опубликовало на интернет-портале правовой информации распоряжение. В нем указаны учреждения, где мигранты смогут сдавать экзамены.

«Утвердить прилагаемый перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», — говорится в документе.

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В список вошли 92 структуры, в том числе четыре пункта тестирования в Краснодаре и Ростовской области. 

В столице Кубани экзамены проведут в КубГУ на улице Ставропольской, 149, а также в краевом миграционном центре на улице Дзержинского, 100/5. 

В Ростовской области тестировать иностранных граждан будут в ДГТУ и паспортно-визовом центре в хуторе Ленинакан Мясниковского района.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2025 году мигрантам запретят работать на стройках.

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