В Краснодаре и Ростове-на-Дону утвердили пункты тестирования мигрантов. Где они находятся?
Правительство РФ определило учреждения, где мигранты будут сдавать экзамены
10 декабря Правительство РФ опубликовало на интернет-портале правовой информации распоряжение. В нем указаны учреждения, где мигранты смогут сдавать экзамены.
«Утвердить прилагаемый перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», — говорится в документе.
В список вошли 92 структуры, в том числе четыре пункта тестирования в Краснодаре и Ростовской области.
В столице Кубани экзамены проведут в КубГУ на улице Ставропольской, 149, а также в краевом миграционном центре на улице Дзержинского, 100/5.
В Ростовской области тестировать иностранных граждан будут в ДГТУ и паспортно-визовом центре в хуторе Ленинакан Мясниковского района.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2025 году мигрантам запретят работать на стройках.