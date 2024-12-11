В Краснодаре и Ростове-на-Дону утвердили пункты тестирования мигрантов. Где они находятся?

10 декабря Правительство РФ опубликовало на интернет-портале правовой информации распоряжение. В нем указаны учреждения, где мигранты смогут сдавать экзамены. «Утвердить прилагаемый перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», — говорится в документе.

В список вошли 92 структуры, в том числе четыре пункта тестирования в Краснодаре и Ростовской области.



В столице Кубани экзамены проведут в КубГУ на улице Ставропольской, 149, а также в краевом миграционном центре на улице Дзержинского, 100/5.



В Ростовской области тестировать иностранных граждан будут в ДГТУ и паспортно-визовом центре в хуторе Ленинакан Мясниковского района.